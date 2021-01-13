Знімали на відео та викладали у мережу: у Маріуполі підлітки ґвалтували 16-річну дівчину
Поліцейські Маріуполя викрили школярів 15 та 16 років на вчиненні тяжкого злочину. За даними слідства, юнаки неодноразово скоювали насильство щодо 16-річної дівчинки.
Зловмисникам повідомили про підозру у зґвалтуванні неповнолітньої, вчиненому групою осіб. Про це повідомили у пресслужбі прокуратури Донецької області.
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Якщо юнаків визнають винними, їм загрожує від 7 до 12 років тюрми.
Викладали записи у телеграм
- За даними слідства, злочини підлітки скоювали кілька разів у березні 2020 року.
- Школярі систематично вчиняли з дівчиною насильницькі дії, а зносини знімали на відео.
- Записи зґвалтувань підозрювані поширювали у телеграмі.
Досудове розслідування злочину триває. Якщо поліцейські та прокурори зможуть зібрати достатню кількість доказів та довести провину затриманих в суді, їх можуть ув'язнити попри неповнолітній вік. Втім, можуть і відпустити, замінивши покарання умовним терміном.
Чи застосовують наразі до підлітків запобіжний захід, невідомо.
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