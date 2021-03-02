У Маріуполі чоловіка, якого затримали з великою партією наркотиків, засудили до штрафу

Жовтневий суд Маріуполя виніс вирок торговому представнику компанії "Наша Ряба", якого у 2019 році затримали поліцейські Маріуполя із сумкою з наркотиками. Засуджений стверджує, що розфасовану по пакетиках партію метадону він придбав для себе. За це тепер він сплатить штраф.

Слідчі та прокурори не довели те, що чоловік планував продавати наркотики, тому покарання йому винесли досить м'яке.

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За придбання заборонених речовин без мети збуту порушника засудили лише до великого штрафу.

Що відомо про затриманого з партією наркотиків у Маріуполі

Як встановили в суді, засуджений мешканець Маріуполя почав вживати наркотики у 2019 році.

За його словами, дізнавшись про те, що речовини можна купувати через соцмережі, він зробив замовлення.

21 квітня 2019 року чоловік забрав так звану "закладку" з 19 магнітами та 49 пакетами з метадоном на проспекті Металургів.

За кілька хвилин на вулиці Куїнджі його затримали поліцейські.

Під час засідань суду чоловік визнав свою провину та просив не карати його суворо. Також він посилався на те, що проходить реабілітацію.

За скоєний злочин з мешканця Маріуполя вирішили оштрафувати на 35 700 гривень.