У Маріуполі чоловіка, якого затримали з великою партією наркотиків, засудили до штрафу

Джерело:Єдиний реєстр судових рішень
Жовтневий суд Маріуполя виніс вирок торговому представнику компанії "Наша Ряба", якого у 2019 році затримали поліцейські Маріуполя із сумкою з наркотиками. Засуджений стверджує, що розфасовану по пакетиках партію метадону він придбав для себе. За це тепер він сплатить штраф.
Слідчі та прокурори не довели те, що чоловік планував продавати наркотики, тому покарання йому винесли досить м'яке.
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Під час засідань суду чоловік визнав свою провину та просив не карати його суворо. Також він посилався на те, що проходить реабілітацію.
За скоєний злочин з мешканця Маріуполя вирішили оштрафувати на 35 700 гривень.