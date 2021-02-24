"Жена убійци": у Маріуполі лікарка образила дружину українського героя – фото
Сімейна лікарка з Маріуполя назвала дружину українського війського "женой убійци". Окрім того, горе-медик попросила розмовляти під час прийому російською мовою.
Джерело:Олена Білозерська
Українська захисниця Олена Білозерська розповіла, що лікарку звуть Лідія Бондарук. Вона працює в амбулаторії №8 у Маріуполі.
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Білозерська заявила, що цей інцидент стався з дружиною її побратима по службі – розвідника, "який не так давно повернувся на передову після серйозного поранення".
Пішла до неї сьогодні моя дружина заключати декларацію і дізналася, що вона – "жена убійци",
– цитує Білозерська побратима.
Окрім того, лікарка попросила пацієнтку розмовляти російською.
"Бо лікар попросила її говорити російською, на що дружина відповіла, що говорить лише українською, а лікар хай говорить як вміє. Після того, медсестра, яка була на той час в кабінеті, щось сказала лікарю, на що лікар відповіла: "Да, это жена убийцы"", –передала слова товариша Білозерська.
Українців цей інцидент надзвичайно обурив. Під постом Білозерської вони залишили багато гнівних коментарів. Пропонуємо переглянути найяскравіші:
- "Ну гітлерівцям теж лікари служили. Ця служить рашистам. Тому й знущається з українських воїнів та їхніх сімей";
- "Нагадаю, всі лікарі – офіцери запасу. Можливо її "хворобу" можна вилікувати, призовом на військову службу";
- "І, що в Маріуполі нікому дохідливо пояснити цій істоті, як потрібно поводити себе в українському суспільстві?".
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