Сімейна лікарка з Маріуполя назвала дружину українського війського "женой убійци". Окрім того, горе-медик попросила розмовляти під час прийому російською мовою.

Українська захисниця Олена Білозерська розповіла, що лікарку звуть Лідія Бондарук. Вона працює в амбулаторії №8 у Маріуполі.

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Білозерська заявила, що цей інцидент стався з дружиною її побратима по службі – розвідника, "який не так давно повернувся на передову після серйозного поранення".

Пішла до неї сьогодні моя дружина заключати декларацію і дізналася, що вона – "жена убійци",

– цитує Білозерська побратима.

Окрім того, лікарка попросила пацієнтку розмовляти російською.

"Бо лікар попросила її говорити російською, на що дружина відповіла, що говорить лише українською, а лікар хай говорить як вміє. Після того, медсестра, яка була на той час в кабінеті, щось сказала лікарю, на що лікар відповіла: "Да, это жена убийцы"", –передала слова товариша Білозерська.

Українців цей інцидент надзвичайно обурив. Під постом Білозерської вони залишили багато гнівних коментарів. Пропонуємо переглянути найяскравіші: