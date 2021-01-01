У ніч з 31 грудня на 1 січня в Маріуполі зібралися сотні людей для святкування Нового року. Опівночі в центрі міста запустили феєрверки, однак ті полетіли в натовп.

Відповідний феєрверк на площі серед людей встановив невідомий чоловік. Відео інциденту опублікував маріуполець Борис Яковенко на своїй сторінці у фейсбуці.

До теми У Миколаєві у новорічну ніч на балкон залетів феєрверк: загорілись 2 квартири

Деталі інциденту

Залпи полетіли в оточуючих, серед яких були й діти. На відео видно, як люди намагалися ухилитися від салютів, а батьки кинулися забирати дітей подалі від феєрверків.

Маріуполь під канонаду феєрверків зустрів 2021 рік,

– написав автор відео у коментарі до допису.

Водночас наразі невідомо, чи були серед містян постраждалі в результаті інциденту з піротехнікою.

В центрі Маріуполя феєрверки полетіли в людей: дивіться відео

Зверніть увагу! У прифронтовому Маріуполі з 2014 року діє заборона на будь-які феєрверки. Покарання за відповідні дії передбачає накладення штрафу від 35 до 60 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією піротехнічних засобів.