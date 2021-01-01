У Маріуполі феєрверки полетіли у натовп з дітьми: шокуюче відео
У ніч з 31 грудня на 1 січня в Маріуполі зібралися сотні людей для святкування Нового року. Опівночі в центрі міста запустили феєрверки, однак ті полетіли в натовп.
Відповідний феєрверк на площі серед людей встановив невідомий чоловік. Відео інциденту опублікував маріуполець Борис Яковенко на своїй сторінці у фейсбуці.
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Деталі інциденту
Залпи полетіли в оточуючих, серед яких були й діти. На відео видно, як люди намагалися ухилитися від салютів, а батьки кинулися забирати дітей подалі від феєрверків.
Маріуполь під канонаду феєрверків зустрів 2021 рік,
– написав автор відео у коментарі до допису.
Водночас наразі невідомо, чи були серед містян постраждалі в результаті інциденту з піротехнікою.
В центрі Маріуполя феєрверки полетіли в людей: дивіться відео
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