У Маріуполі 3-річна дитина отримала хімічний опік у дитсадку: що сталось

Після повернення з дитячого садочку у Маріуполі, мати виявили у 3-річної дитини гематоми. Виявилось, що малеча отримала хімічний опік.

Зараз всі обставини того, що насправді відбулося, встановлюють правоохоронці. Про це мовиться на сторінці пресслужби поліції Донеччини.

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Що сталось з дитиною

Інцидент стався 20 січня у центральному районі Маріуполя. Матір повідомила поліції, що напередодні до неї звернулася вихователька дитсаду. Вона розповіла, що її дитина скаржиться на біль у ніжках.

Вже вдома жінка виявила, що у дочки є гематоми.

Що кажуть медики та поліція

Згодом, вже у лікарні, медики встановили, що це хімічний опік. Як саме травмувалась дитина поки невідомо.

За цим фактом відкрили кримінальне провадження про умисні легкі тілесні ушкодження.