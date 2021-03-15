Депутатку "Слуги народу" оштрафували за призначення чоловіка власним помічником

Нардепку Марину Нікітіну внесли до Реєстру корупціонерів і оштрафували. Жінка взяла собі у помічники власного чоловіка і просила призначити йому зарплату. Вона ж брала собі у помічники візажистку.
Печерський райсуд визнав її винною у вчиненні адміністративного порушення. Нардепку оштрафували на 3 400 гривень.
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Марина Нікітіна працевлаштувала чоловіка
- Ставши депутаткою, Марина Нікітіна обрала собі двох помічників на платній основі: чоловіка Олександра та візажистку Вікторію Гужву.
- Чоловік Нікітіної мав виконувати обов'язки помічника депутата з 3 вересня 2019 року, а його місячна заробітна плата повинна була становити 24 тисяч гривень.
- У березні 2020 року чоловіка звільнили, а на Нікітіну відкрили справу про адмінправопорушення.
- Печерський райсуд Києва визнав її винною за статтею про конфлікт інтересів.
- Марину Нікітіну внесли до Реєстру корупціонерів НАЗК. Як ідеться на сторінці її профілю, нардепка "вчинила дії чи приймала рішень в умовах реального конфлікту інтересів".
Нікітіна в Реєстрі корупціонерів / Скриншот
Що відомо про Марину Нікітіну
- У 2019 році була обрана депутаткою Верховної Ради 9 скликання від партії "Слуга Народу" за виборчим округом №82 у Запорізькій області.
- Членкиня однойменної фракції. Членкиня Комітету з питань аграрної та земельної політики.
- Наразі офіційна помічниця за трудовим договором в неї одна – Марія Юдіна.
- Нікітіна у фейсбуці писала, що чоловіка і візажистку взяла собі у помічники не просто так. Вони нібито доказали своєю працею професіоналізм і чесність. Втім опісля скандалу, жінка допис видалила.