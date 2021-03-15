Нардепку Марину Нікітіну внесли до Реєстру корупціонерів і оштрафували. Жінка взяла собі у помічники власного чоловіка і просила призначити йому зарплату. Вона ж брала собі у помічники візажистку.

Печерський райсуд визнав її винною у вчиненні адміністративного порушення. Нардепку оштрафували на 3 400 гривень. До теми Я не навмисно, – Потураєв пояснив, як опинився у реєстрі корупціонерів Марина Нікітіна працевлаштувала чоловіка Ставши депутаткою, Марина Нікітіна обрала собі двох помічників на платній основі: чоловіка Олександра та візажистку Вікторію Гужву.

Чоловік Нікітіної мав виконувати обов'язки помічника депутата з 3 вересня 2019 року, а його місячна заробітна плата повинна була становити 24 тисяч гривень.

У березні 2020 року чоловіка звільнили, а на Нікітіну відкрили справу про адмінправопорушення.

Печерський райсуд Києва визнав її винною за статтею про конфлікт інтересів.

Марину Нікітіну внесли до Реєстру корупціонерів НАЗК. Як ідеться на сторінці її профілю, нардепка "вчинила дії чи приймала рішень в умовах реального конфлікту інтересів".

Нікітіна в Реєстрі корупціонерів / Скриншот Що відомо про Марину Нікітіну У 2019 році була обрана депутаткою Верховної Ради 9 скликання від партії "Слуга Народу" за виборчим округом №82 у Запорізькій області.

Членкиня однойменної фракції. Членкиня Комітету з питань аграрної та земельної політики.

Наразі офіційна помічниця за трудовим договором в неї одна – Марія Юдіна.

Нікітіна у фейсбуці писала, що чоловіка і візажистку взяла собі у помічники не просто так. Вони нібито доказали своєю працею професіоналізм і чесність. Втім опісля скандалу, жінка допис видалила.