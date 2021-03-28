Суддя Марина Лозинська залишилась на посаді після висновку Громадської ради доброченості. Це рішення незаконно оскаржив одіозний Окружний адміністративний суд Києва.

Про це у своєму блозі "Честь і НЕчесть" розповіла виконавча директорка громадської організації Фундація DEJURE Ірина Шиба. Вона пояснила, що рішення ОАСК законних підстав – немає

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Як Лозинську залишили на посаді

У жовтні 2019 року Лозинська проходила кваліфікаційне оцінювання. Колегія комісії проігнорувала висновок ГРД та вирішила, що вона відповідає посаді.

Зверніть увагу! Цю відповідність має підтвердити не менше, ніж 11 членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів на пленарному засіданні.

Суддя Лозинська мала очікувати на рішення ВККС, однак вирішила, що може обійти закон, тому оскаржила це до Верховного суду. Вона підкріпила свої вимоги рішенням ОАСКу, який люб'язно скасував висновок ГРД

– підкреслила Шиба.

Касаційний адміністративний суд, а також Велика палата Верховного суду, відмовились задовольняти позов Лозинської. На думку Шиби, цим Велика палата нарешті поставила крапку в питанні підтвердження доброчесності суддів.

Очільниця Фундації DEJURE розповіла, що Вища рада правосуддя у 2021 році рекомендувала президентові призначити Лозинську суддею Солом'янського районного суду Києва безстроково.

Що відомо про Марину Лозинську

Лозинська – суддя з часів Майдану, яка дозволила тримати під вартою учасника мирних зібрань.

Після 2014 року вона неодноразово їздила до Москви та тимчасового окупованого Криму.

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