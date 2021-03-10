Все більше українців воліли б, аби влада остаточно заборонила проросійську партію "Опозиційна платформа – За життя". Звісно, така думка лише утвердилася після закриття "медіаборделю" Медведчука. Проте СБУ підготувала ще й нові приводи для зневажання п'ятої колони Кремля.

Таку думку висловив ведучий 24 каналу Олексій Печій. Він зазначив, що Служба безпеки України вже допитала кума Володимира Путіна – Віктора Медведчука.

До теми СБУ допитала Медведчука щодо держзради

У відомстві підкреслили, що питання слідчих стосувалися, зокрема, і фактів, які фігурують у так званих "плівках Медведчука – Суркова".

Що відомо про "плівки Медведчука – Суркова"? Відповідні записи з'явилися в мережі ще у лютому і стосуються вони розмови, яка відбулася наприкінці 2014 року. На них чути як, найімовірніше, Медведчук та один з ідеологів Кремля Владислав Сурков обговорюють постачання електроенергії в анексований Крим та обмін полоненими.



Після оприлюднення цих плівок сам Відповідні записи з'явилися в мережі ще у лютому і стосуються вони розмови, яка відбулася наприкінці 2014 року. На них чути як, найімовірніше, Медведчук та один з ідеологів Кремля Владислав Сурков обговорюють постачання електроенергії в анексований Крим та обмін полоненими.Після оприлюднення цих плівок сам Медведчук підтвердив , що перемовини були, однак саме ці плівки – фейкові. Медведчук також наголосив, що велися перемовини за дорученням і з відома 5 президента Петра Порошенка.

За словами Печія, те, що перемовини про постачання електроенергії до Криму та обмін полоненими пов’язані між собою, доводить такий факт. Приблизно у той же час, коли і були зроблені записи, 26 грудня 2014 року, відбувся великий обмін полоненими – 146 українських військових обміняли на 222 бойовики.

І тоді ж, як зізнався Медведчук, було укладено контракти на постачання електроенергії з Росії до України за умови "надійного та безперебійного енергопостачання до Криму".

І всі ці підкилимні ігри велися якраз у розпал загострення на Донбасі,

– зазначив журналіст.

Довідка. На допит щодо цих плівок двічі викликали і Петра Порошенка, але він так і не прийшов.

Українці хочуть знищити ОПЗЖ, – Печій

З огляду на нові факти, пов'язані з лідером партії Медведчуком, окремі громади все частіше виступають за її заборону. Напередодні до президента Володимира Зеленського звернулися депутати Рівненської міськради із закликом заборонити діяльність партій ОПЗЖ та Шарія.

Ще раніше із подібним закликом виступали Чернівецька та Хмельницька міськради. У Києві та Львові вже зареєстрували петицію, в якій містяни просять місцеву владу також виступити за заборону ОПЗЖ.

Та виникає головне питання – чи реально отак взяти і заборонити діяльність ОПЗЖ? Одразу згадується Комуністична партія України, про яку напевно всі вже й забули. Так от, вона досі офіційно існує,

– зауважив Печій.

Він наголосив, що у 2015 році цю партію вдалося лише не допустити до виборів та видалити з реєстрів виключно через ухвалення закону про декомунізацію. Відповідно було заборонено саме ідеологію партії, а от керівництво самої партії й досі судиться за її визнання.

"Ба більше, у тому ж 2015 році, попри заборону ідеології, комуністи намагалися пробитися на місцевих виборах, але вже під вивіскою – партія "Нова держава". І хоча механізм доволі банальний, та з ОПЗЖ така історія не повториться", – сказав Печій.

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Чому ОПЗЖ не зможе перейменувати партію, аби перемогти

► Як зазначив Печій, у цій партії занадто впізнавані головні фігури, а тому під яким би прапором вони не виступали, все одно всі розумітимуть, що це ОПЗЖ.

► Він додав, що, на жаль, наразі в ОПЗЖ зберігається "ядерний електорат", тож навіть монобільшості навряд вдасться розколоти партію та змусити виступати під новими прапорами.

"Втім і залишатися на ключових політичних позиціях, а тим паче диктувати свій порядок денний всій країні ОПЗЖ точно не зможе", – запевнив Печій.

Як позбутися ОПЗЖ остаточно

Печій назвав 2 сценарії:

"Або повторити історію Комуністичної партії – тобто розробити законодавство, яке просто заборонятиме проросійську ідеологію, а відтак і участь проросійських партій на виборах. У цьому контексті "Слугам народу", які нині працюють над законопроєктом "Про заборону колабораціонізму", варто би внести у категорію колаборантів пункт "партія", адже ні у кого не виникає сумнівів, що ОПЗЖ співпрацює з агресором".

– тобто розробити законодавство, яке просто заборонятиме проросійську ідеологію, а відтак і участь проросійських партій на виборах. У цьому контексті "Слугам народу", які нині працюють над законопроєктом "Про заборону колабораціонізму", варто би внести у категорію колаборантів пункт "партія", адже ні у кого не виникає сумнівів, що ОПЗЖ співпрацює з агресором". "Або залишити ОПЗЖ у виборчому полі, проте максимально маргіналізувати, як саму партію, так і її лідерів в очах суспільства. Просто, щоб партія ніби й існувала, проте голосувати за неї ніхто б не схотів".

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