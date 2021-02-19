Марченко володіє часткою "1+1": що буде з телеканалом після введення санкцій
Проти дружини нардепа від "Опозиційної платформи – За життя" Віктора Медведчука Оксани Марченко вводять санкції. На все її майно накладуть арешт, зокрема, й на частку телеканалу "1+1".
Джерело:24 канал
Телеканал надалі працюватиме. Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов після засідання РНБО.
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Що буде з часткою Марченко
Як наголосив Данілов, на частку, якою володіє Марченко, накладуть арешт. Відтак її не матимуть права продавати чи закладати, а також користуватись загалом.
Що відомо про санкції проти Медведчука та Марченко
- Загалом санкції на 3 роки застосують проти 8 людей, зокрема Марченко та Медведчука.
- За словами Данілова, Служба безпеки України веде справу щодо фінансування тероризму. Через це санкції і вводять.
- До слова, вони наберуть чинності, коли президент Володимир Зеленський підпише указ. Це має відбутись вже сьогодні, 19 лютого.
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