Проти дружини нардепа від "Опозиційної платформи – За життя" Віктора Медведчука Оксани Марченко вводять санкції. На все її майно накладуть арешт, зокрема, й на частку телеканалу "1+1".

Телеканал надалі працюватиме. Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов після засідання РНБО. До теми Проти Медведчука та Марченко вводять санкції, – РНБО Що буде з часткою Марченко Як наголосив Данілов, на частку, якою володіє Марченко, накладуть арешт. Відтак її не матимуть права продавати чи закладати, а також користуватись загалом. Що відомо про санкції проти Медведчука та Марченко Загалом санкції на 3 роки застосують проти 8 людей, зокрема Марченко та Медведчука.

За словами Данілова, Служба безпеки України веде справу щодо фінансування тероризму. Через це санкції і вводять.

До слова, вони наберуть чинності, коли президент Володимир Зеленський підпише указ. Це має відбутись вже сьогодні, 19 лютого. Зверніть увагу! Раніше РНБО застосувала санкції проти соратника Медведчука, нардепа Тараса Козака. Відтак медведчуківські канали NewsOne, ZIK, "112 Україна" припинили мовлення.