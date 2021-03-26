Не зловживайте коливанням, – Марченко відповів, яким буде курс гривні у 2021 році

Офіційний курс гривні до американського долара та євро активно коливається. Міністр фінансів Сергій Марченко спрогнозував, якою буде ситуація протягом 2021 року.

В інтерв'ю у програмі "Перехресний допит" він запевнив, що курс буде стабільним. Також звернувся до тих, хто намагається спекулювати на цій ситуації.

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Курс гривні буде стабільним. Всім, хто хоче зловживати на курсових коливанням, кажу – це не той інструмент, який має бути,

– наголосив міністр.

Станом на 26 березня Нацбанк встановив офіційний курс долара на рівніВарто зазначити, що це на 10 копійок більше, ніж 25 березня.



Яким буде курс долара / Джерело: Мінекономрозвитку / Інфографіка 24 каналу

"Перехресний допит" з міністром фінансів Сергієм Марченком: відео