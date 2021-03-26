Офіційний курс гривні до американського долара та євро активно коливається. Міністр фінансів Сергій Марченко спрогнозував, якою буде ситуація протягом 2021 року.

В інтерв'ю у програмі "Перехресний допит" він запевнив, що курс буде стабільним. Також звернувся до тих, хто намагається спекулювати на цій ситуації.

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Курс гривні буде стабільним. Всім, хто хоче зловживати на курсових коливанням, кажу – це не той інструмент, який має бути,

– наголосив міністр.

Довідка. Станом на 26 березня Нацбанк встановив офіційний курс долара на рівні 27,97 гривні. Варто зазначити, що це на 10 копійок більше, ніж 25 березня.



Яким буде курс долара / Джерело: Мінекономрозвитку / Інфографіка 24 каналу

"Перехресний допит" з міністром фінансів Сергієм Марченком: відео