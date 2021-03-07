Марченко пішла в політику: недолугі висловлювання дружини Медведчука на марафоні

Дружина Віктора Медведчука – Оксана Марченко провела 1,5-годинний марафон серед журналістів каналів Тараса Козака. Вони – заборонені рішенням Ради національної безпеки і оборони України.

Крім функціонерів телеборделю, який утворювали канали "112 Україна", ZIK та NewsOne, у студії були також журналісти Інтера, сайту "Страна.юей" та колишня прессекретарка Віктора Януковича Ганна Герман. Детальніше – у відеоблозі.

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Марченко пожалілась на обмеження

Марченко пожалілася на персональні обмеження, які сталися в її житті. Зокрема, вона розповіла, що не може користуватися безготівкою, адже в неї заблоковані рахунки.



Марченко пожалілась на обмеження / Фото з інстаграму

А ще її обурило те, як вчорашні друзі відвернулися від них з чоловіком: згадавши водночас усіх попередніх президентів.

Проблеми від санкцій

Фактично дружина Медведчука визнала, що від їхньої родини всі шарахаються, бо американські санкції таки діють – і створюють дуже багато проблем.

Хоча репліка про навчання закордоном від них звучить дивно – адже дочка Медведчука так само навчалася в Швейцарії.

Інший момент, який каже повну неадекватність Марченко політичним реаліям, стосується моменту, коли вона описувала діяльність власного чоловіка.

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Про те, що Медведчук боровся з корупцією та олігархами, щоб владу не можна було купити, це звучить просто як анекдот. Адже сам він стояв біля витоків олігархічного клану разом зі своїми партнерами братами Суркісами.

Вплив Медведчука на судову владу України

Сам Медведчук є типовим олігархом, який впливає через медіа на шлях розвитку країни. Але я хочу скористатися цим потоком фантазій від Оксани Марченко для того, щоб розповісти про вплив Медведчука на судову владу України.

Виявляється, в кума Путіна функціонує цілий налагоджений механізм ухвалення потрібних йому судових рішень. Головна умова для цього – щоб позови слухалися в Печерському суді Києва.

Водночас ця практика тягнеться ще з початку 2000-х років, коли опубліковали книжку про Медведчука "Нарцис", написану депутатом трьох скликань Дмитром Чоботом.



Книга Дмитра Чобота "Нарцис" / Фото UNC.UA

Попри те, що видавництво "Просвіта" розташовувалось у Бродах Львівської області, Медведчуку треба було судитися саме в Печерському районі Києва.

Медведчук вигадав неіснуючу організацію

Для цього Медведчук вигадав неіснуючу організацію під назвою "Видавництво Броди – Київ "Просвіта", прописав її в Печерському провулку міста Києва. Провулок територіально підпадає під юрисдикцію районного суду, тому і справа потрапила в Печерський районний суд.

Лише через 6 років після видання книги Верховний суд поставив крапку, назвавши все написане правдивою.

Але, як виявилося, з Печерським судом у Медведчука створено цілу безвідмовну систему. Так, він часто посилається на судові рішення у справах про захист честі та гідності, якими начебто спростовано певні фрази.

А тому, враховуючи численні позови, які ініціював Віктор Медведчук та його оточення, варто дещо зупинитися на цих справах.

Відмазування Медведчука від дизельної труби

Отже, нещодавно, відмазуючись від причетності до дизельної труби, Медведчук почав посилатися на свою перемогу в суді над народним депутатом Володимиром Ар'євим, якою спростовано певну інформацію.



Володимир Ар'єв / Фото "Слово і діло"

На сайті "Опозиційної платформи – За життя" опубліковано новину з назвою "Повідомлення сміттєвих телеграм-каналів про нібито зв'язок Медведчука з нафтопродуктопроводом є цинічною брехнею, що підтверджено рішенням Верховного Суду України".

Про що мовиться у публікації

У цій публікації зазначається наступне: "Верховний Суд України 1 липня 2020 року ухвалив остаточне рішення у справі за позовом Віктора Медведчука до телеканалу "Прямий", Володимира Ар'єва та ще групи осіб.

Суд визнав неправдивими заяви, що пролунали в ефірі програми "Закрита зона", зокрема й фразу: "І певні сегменти міждержавної торгівлі між Росією та Україною саме в паливно-енергетичному секторі так чи інакше контролює Медведчук. Насамперед це поставка дизельного палива нафтопроводом, яка контролюється близькими до Медведчука людьми, і вже актуальна тема... скраплений газ".

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Ще одну фразу суд визнав недостовірною: "Одним із партнерів Медведчука є... Нісан Моісеєв... це є абсолютно прагматичні ділові відносини".

Відповідне рішення ухвалив Соколов

А тепер слідкуйте за руками. Це рішення у першій інстанції в Печерсському суді ухвалив суддя Олексій Соколов.

Потім воно пішло в Апеляційний суд міста Києва. Рішення судді Соколова в Печерському суду на користь Медведчука залишили без змін.

Позитивне для Медведчука рішення на рівні Апеляції Києва винесла колегія у складі суддів:

головуючої судді Андрієнко А.М.;

Заришняк Г.М.;

Мараєвої Н.Є.

А тепер проведемо аналіз справ, згідно з Єдиним державним реєстром судових рішень. Суддя Андрієнко А.М. Багато справ слухає в одній колегії суддів разом з іншою суддею – Вікторію Соколовою. Тобто вони не тільки знайомі, а постійно працюють разом та ухвалюють спільні рішення.

Хто така Вікторія Соколова

Вікторія Соколова – знайоме прізвище, правда? Чи вона не пов'язана із суддею Олексієм Соколовим, який на рівні першої інстанції виносить потрібні Медвведчуку рішення?

Вони не просто пов'язані! Мовиться фактично про сімейний підряд.

За інформацією сайту "Чесно Фільтруй Суд", суддя Київського апеляційного суду Соколова Вікторія Вячеславівна є колишньою дружиною судді Соколова Олексія Михайловича, який з 2009 року працює суддею Печерського районного суду м. Києва.

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У 2018 році Подільський районний суд міста Києва задовольнив позов бізнесмена Нісана Моїсеєва проти мене та засновника "Української правди" Олени Притули.

Суд задовольнив позов проти Лещенка та Притули

Апеляційний суд скасував рішення першої інстанції та ухвалив аналогічне нове про задоволення позову. Рішення фактично теж було покликано відмазати Медведчука від дизельної труби

В Апеляційному суді міста Києва мою апеляцію слухала колегія суддів у складі:

головуючого судді Ратнікової В.М.;

суддів – Вербової І.М. та Лапчевської О.Ф.

Водночас робилося все, щоб справа потрапила до цієї колегії.

Соколова – дружина улюбленого судді Медведчука

Дивимося далі в Єдиному державному реєстрі судових рішень – і знаходимо безліч справ, де ця колегія слухає їх спільно з суддею Вікторією Соколовою В.В. – колишньою дружиною "улюбленого" судді Віктора Медведчука Олексія Соколова.

Ще у 2018 році я публікував на "Українській правді" інформацію про те, як Медведчук судився зі мною та Ар'єва, використовуючи так звану рулетку в суді для пошуку потрібного судді.

Суд Медведчука проти мене триває з грудня 2017 року в Печерському суді Києва. І він подав 10 позовів, аж поки система авторозподілу не обрала його улюбленого суддю Соколова.

Соколов ухвалив рішення в інтересах Медведчука

Але і це не все – той самий суддя Олексій Соколов у тому ж таки Печерському судді виніс рішення в інтересах Медведчука і в третій справі.



Суддя Олексій Соколов / Фото "Цензор.НЕТ"

Він зобов'язав Національну поліцію України відкрити кримінальне провадження проти журналістів програми "Схеми" за статтею "Порушення недоторканності приватного життя". І вимагав їхнього покарання за відеозйомки чартерних перельотів Медведчука, якому єдиному в країні було дозволено пряме авіасполучення з Москвою.

Таким чином, є всі докази того, що у Медведчука є потрібні судді, які готові ухвалювати потрібні для нього судові рішення та безвідмовно задовольняють примхи "клієнта".

Уся ця історія є наглядним доказом того, що Медведчук зберігає вплив на судову систему попри те, що перестав бути главою адміністрації президента 17 років тому.

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Чи можна сподіватися на чесний судовий процес, коли судді, які є родичами, мають можливість допомагати одне одному та сприяють Медведчуку у отриманні потрібних йому судових рішень? Висновок простий – без хірургічного втручання цю ракову пухлину на тілі судової системи так просто не видалити.