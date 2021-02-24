Марченко в політиці: Печій пояснив, навіщо жінку Медведчука "просувають" в Раду

Джерело:24 канал
Дружина народного депутата і кума російського президента Віктора Медведчука Оксана Марченко заявила, що вступає в "Опозиційну платформу – За життя". В партії позитивно сприйняли такий політичний крок.
Але для всіх такий крок Марченко став несподіваним. Таку думку висловив у своєму блозі "Теории заговора" Олексій Печій.
Повний випуск блогу Без Путіна, грошей і труби: що забрали у Медведчука і Марченко
За його словами, очевидно, що дружину проросійського політика хочуть "засунути" в парламент з однією метою.
Для того, щоб СБУ було проблематично допитувати дружину Медведчука в усіх тих справах, в яких її звинуватили щодо фінансування тероризму,
– зазначив Печій.
Швидше за все, як зауважив блогер, її кандидатуру екстрено висунуть на довибори в парламент на 50-му окрузіна Донбасі, де у неї є шанси на перемогу. "І плювати, що ОПЗЖ вже висунула там кандидата, заради дружини Медведчука – посунуть", – сказав журналіст.Довідка. Термін регістрації кандидатів на Донбасі закінчується 2 березня.
На його думку, проблема полягає в тому, що для ведення передвиборної агітації потрібні гроші. Водночас всі офіційні активи Медведчуків – заморожені санкціями на 3 роки.
"Адже офіційно гроші брати нізвідки – і труба, якою можна було качати дизелі-долари, і літаки, на борту яких гроші можна було ввозити просто чемоданами, тепер поза законом", – додав Печій.Зауважимо! Депутат і член ОПЗЖ Юрій Павленко заявив, що політичне рішення Марченко створить нові можливості для партії. Також він не відкинув ймовірність її участі в президентській кампанії. На його думку, вона змогла б скласти конкуренцію і чинному президенту, й іншим кандидатам.
Що забрали у Медведчука та його дружини: дивіться відео