Марченко і дружина Козака оскаржують санкції РНБО проти себе

Телеведуча Оксана Марченко оскаржує у Верховному Суді санкції, які Рада з нацбезпеки та оборони запровадила проти неї. Також до суду звернулася і Наталія Лавренюк – цивільна дружина Тараса Козака.

Днями дружини Медведчука та Козака вирішили оскаржувати санкції, які РНБО запровадило проти них.

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Оскарження санкцій від Марченко та Лавренюк

Позов від Марченко надійшов 16 березня, а від Лавренюк – наступного дня, 17 березня.

Також 15 березня Верховний Суд отримав позов від EVIRER LTD, зареєстрованої в Об'єднаних Арабських Еміратах. Компанія також оскаржує санкції проти себе.

Суд відкрив провадження в адміністративній справі № 9901/69/21 за цим позовом. Розгляд справи призначили на 7 квітня 2021 року.

Нагадаємо, раніше Віктор Медведчук оскаржив у Верховному Суді санкції, запроваджені проти нього.

Що відомо про санкції РНБО