Марченко і дружина Козака оскаржують санкції РНБО проти себе
Телеведуча Оксана Марченко оскаржує у Верховному Суді санкції, які Рада з нацбезпеки та оборони запровадила проти неї. Також до суду звернулася і Наталія Лавренюк – цивільна дружина Тараса Козака.
Джерело:фейсбук Верховного Суду
Днями дружини Медведчука та Козака вирішили оскаржувати санкції, які РНБО запровадило проти них.
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Оскарження санкцій від Марченко та Лавренюк
Позов від Марченко надійшов 16 березня, а від Лавренюк – наступного дня, 17 березня.
Також 15 березня Верховний Суд отримав позов від EVIRER LTD, зареєстрованої в Об'єднаних Арабських Еміратах. Компанія також оскаржує санкції проти себе.
Суд відкрив провадження в адміністративній справі № 9901/69/21 за цим позовом. Розгляд справи призначили на 7 квітня 2021 року.
Нагадаємо, раніше Віктор Медведчук оскаржив у Верховному Суді санкції, запроваджені проти нього.
Що відомо про санкції РНБО
- Рішення про санкції проти Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко, а також дружини соратника Медведчука Тараса Козака Наталії Лавренюк ухвалили на засіданні РНБО 19 лютого. Відповідний указ підписав Володимир Зеленський.
- Обмеження стосуються блокування фінансових активів, торговельних операцій, а також зупинки економічних та фінансових зобов'язань.
- За словами голови СБУ Івана Баканова, санкції увели через розслідування щодо фінансування тероризму.
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