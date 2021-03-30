Міністр фінансів Сергій Марченко у 2020 році заробив 537,5 тисяч гривень. Левова частка цих грошей – зарплата з Мінфіну.

Зарплата Марченка склала 491 тисячу гривень. Детальніше про те, що задекларував Марченко, – далі. До речі Корупція на митницях і накопичувальна пенсія: ексклюзивне інтерв'ю з Марченком Що є в декларації Марченка Крім зарплати, Марченко вказав, що має 77 тисяч гривень на рахунку у "Приватбанку".

Дружина Марченка Марина задекларувала 514,8 тисячі гривень зарплати. Також вона має 10 тисяч доларів готівкою та 50 тисяч гривень на рахунку "Приватбанку".

Міністр володіє машиною Audi A7 2017 року випуску. Він купив її у 2019 році.

У власності Марченків є квартира в Києві площею 84,6 квадратних метрів. Так, 50% квартири належить міністру, 50% – його доньці Аврорі. У дружини Марченка є ще одна квартира у столиці, її площа – 40,3 квадратних метрів. Як змінились статки Марченка за рік У декларації за 2019 рік Марченко вказав, що отримував меншу зарплату – 238 772 гривні. Його дружина теж заробила близько 223 тисячі гривень. Що відомо про Марченка Марченко очолив Міністерство фінансів 30 березня 2020 року.

Раніше він був заступником міністра фінансів та заступник глави Адміністрації Президента.

заступником міністра фінансів та заступник глави Адміністрації Президента. Чиновник працював на різних посадах у Мінфіні, Державній податковій адміністрації, Секретаріаті Кабміну ще з 2002 року.

До речі, перед Марченком міністром фінансів був Ігор Уманський.