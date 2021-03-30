Марченко у 2020 році отримав майже 500 тисяч зарплати: декларація
Міністр фінансів Сергій Марченко у 2020 році заробив 537,5 тисяч гривень. Левова частка цих грошей – зарплата з Мінфіну.
Джерело:декларація Марченка
Зарплата Марченка склала 491 тисячу гривень. Детальніше про те, що задекларував Марченко, – далі.
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Що є в декларації Марченка
- Крім зарплати, Марченко вказав, що має 77 тисяч гривень на рахунку у "Приватбанку".
- Дружина Марченка Марина задекларувала 514,8 тисячі гривень зарплати. Також вона має 10 тисяч доларів готівкою та 50 тисяч гривень на рахунку "Приватбанку".
- Міністр володіє машиною Audi A7 2017 року випуску. Він купив її у 2019 році.
- У власності Марченків є квартира в Києві площею 84,6 квадратних метрів. Так, 50% квартири належить міністру, 50% – його доньці Аврорі. У дружини Марченка є ще одна квартира у столиці, її площа – 40,3 квадратних метрів.
Як змінились статки Марченка за рік
У декларації за 2019 рік Марченко вказав, що отримував меншу зарплату – 238 772 гривні. Його дружина теж заробила близько 223 тисячі гривень.
Що відомо про Марченка
- Марченко очолив Міністерство фінансів 30 березня 2020 року.
- Раніше він був заступником міністра фінансів та заступник глави Адміністрації Президента.
- Чиновник працював на різних посадах у Мінфіні, Державній податковій адміністрації, Секретаріаті Кабміну ще з 2002 року.
- До речі, перед Марченком міністром фінансів був Ігор Уманський.
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