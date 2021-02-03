Пропаганда має отримати жорстку реакцію: Зеленський подякував за підтримку рішення РНБО

13:12

Санкції проти телеканалів соратника Віктора Медведчука застосували одразу після того, як зафіксували та обговорили конкретні підстави для цього. Тож президент Володимир Зеленський подякував суспільству за підтримку рішення РНБО щодо санкцій.