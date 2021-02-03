Пропаганда має отримати жорстку реакцію: Зеленський подякував за підтримку рішення РНБО

Санкції проти телеканалів соратника Віктора Медведчука застосували одразу після того, як зафіксували та обговорили конкретні підстави для цього. Тож президент Володимир Зеленський подякував суспільству за підтримку рішення РНБО щодо санкцій.
Джерело: телеграм Володимира Зеленського
Крім цього, президент висловив вдячність членам РНБО за швидку реакцію.
До теми Підтримуємо свободу слова, а не пропаганду, – Зеленський про санкції проти каналів Медведчука
Гарант підкреслив роботу СБУ та додав, що всі загрози національній безпеці України отримають ефективну та законну відповідь.
Відверта та маніпулятивна пропаганда має отримати жорстку реакцію саме суспільства,
– наголосив глава держави.