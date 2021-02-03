Пропаганда має отримати жорстку реакцію: Зеленський подякував за підтримку рішення РНБО
Санкції проти телеканалів соратника Віктора Медведчука застосували одразу після того, як зафіксували та обговорили конкретні підстави для цього. Тож президент Володимир Зеленський подякував суспільству за підтримку рішення РНБО щодо санкцій.
Джерело: телеграм Володимира Зеленського
Крім цього, президент висловив вдячність членам РНБО за швидку реакцію.
До теми Підтримуємо свободу слова, а не пропаганду, – Зеленський про санкції проти каналів Медведчука
Що сказав Зеленський
Гарант підкреслив роботу СБУ та додав, що всі загрози національній безпеці України отримають ефективну та законну відповідь.
Відверта та маніпулятивна пропаганда має отримати жорстку реакцію саме суспільства,
– наголосив глава держави.
Блокування каналів Медведчука: що треба знати
- РНБО 2 лютого запровадила персональні санкції проти нардепа від "Опозиційної платформи – За життя" та соратника Віктора Медведчука Тараса Козака – на 5 років. Зеленський підписав указ та ввів у дію рішення РНБО.
- Під санкції потрапили телеканали NewsOne, ZIK і 112. Їх мовлення одразу припинили.
- Більшість депутатів підтримали таке рішення. Виступили проти лише ОПЗЖ та керівництво цих ЗМІ, заявивши, що оскаржуватимуть рішення.
- Зеленський наголосив, що Україна підтримує свободу слова, але не пропаганду.
- До речі, згодом в ЗМІ з'явилась інформація, що медведчуківські канали фінансує компанія з окупованого Донбасу, яка, ймовірно, вона співпрацює з бойовиками і Росією.
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