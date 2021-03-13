Манікюрний салон не візьме "трубу Медведчука" в управління, – заступник голови АРМА

Джерело:24 канал
Нафтопровід Віктора Медведчука перейшов під управління Агентства з розшуку та менеджменту активів після введення санкцій. Заступник голови АРМА Володимир Павленко зазначив, цей трубопровід не віддадуть в управління манікюрному салону, як це сталося з олігархом Сергієм Курченко.
У 2019 році його Херсонський нафтоперевальний комплекс було передано в управління невідомій компанії, пов'язаній з манікюрним салоном. Про це Володимир Павленко розповів у програмі "Перехресний допит".
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За його словами, нафтопереробний завод Курченка "манікюрному салону" віддавало попереднє керівництво АРМА.
Натомість вже нова команда Агентства наголосила, що не буде повторювати ці помилки. Зокрема, проводитиме лише прозорі конкурси.
Я можу запевнити, що ніякий манікюрний салон точно не візьме цей трубопровід в управління. Це буде компанія, яка має досвід у подібних активах,
– підкреслив він.
Володимир Павленко відзначив, наразі АРМА шукає управителя для "труби Медведчука".
Агентство повинне:
І додав, є термін на подачу документів й впродовж усього цього часу АРМА фактично не керує активом, а шукає управителя.
"Думаю, що до кінця місяця (березня – 24 канал) ми закінчимо інвентаризацію і зможемо оголосити конкурс", – підсумував заступник голови Агентства з розшуку та менеджменту активів.Довідка. Мовиться про частину трубопроводу "Самара – Західний напрямок". Під час засідання РНБО 19 лютого було прийнято рішення забрати нафтопродуктопровід в оточення Медведчука та повернути його у власніть України.
Дивіться повне відео інтерв'ю з Володимиром Павленком на 24 каналі: