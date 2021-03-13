Манікюрний салон не візьме "трубу Медведчука" в управління, – заступник голови АРМА

Нафтопровід Віктора Медведчука перейшов під управління Агентства з розшуку та менеджменту активів після введення санкцій. Заступник голови АРМА Володимир Павленко зазначив, цей трубопровід не віддадуть в управління манікюрному салону, як це сталося з олігархом Сергієм Курченко.

У 2019 році його Херсонський нафтоперевальний комплекс було передано в управління невідомій компанії, пов'язаній з манікюрним салоном. Про це Володимир Павленко розповів у програмі "Перехресний допит".

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За його словами, нафтопереробний завод Курченка "манікюрному салону" віддавало попереднє керівництво АРМА.

Натомість вже нова команда Агентства наголосила, що не буде повторювати ці помилки. Зокрема, проводитиме лише прозорі конкурси.

Я можу запевнити, що ніякий манікюрний салон точно не візьме цей трубопровід в управління. Це буде компанія, яка має досвід у подібних активах,

– підкреслив він.

Що відомо про історію з нафтозаводом Курченка? • Херсонський нафтоперевальний комплекс — актив, який держава забрала у олігарха Сергія Курченка після його втечі до Росії у 2014 році.



• У 2019 році АРМА передало підприємство в управління невідомій компанії "Вествайд Трейд".



• Журналісти встановили, що компанія з управління нафтоперевальним активом, який щороку генерує десятки мільйонів гривень, ділить офісне приміщення з інтернет-магазином "Все для манікюру та краси", кав'ярнею, копіцентром, хімчисткою та сервісом, який ремонтує "все, що вмикається в розетку". • Херсонський нафтоперевальний комплекс — актив, який держава забрала у олігарха Сергія Курченка після його втечі до Росії у 2014 році.У 2019 році АРМА передало підприємство в управління невідомій компанії "Вествайд Трейд". "Українська правда" з'ясувала, що вона ділить офіс з манікюрним салоном. Крім цього, компанія ніколи не була помічена в управлінні підприємствами з цієї галузі.• Журналісти встановили, що компанія з управління нафтоперевальним активом, який щороку генерує десятки мільйонів гривень, ділить офісне приміщення з інтернет-магазином "Все для манікюру та краси", кав'ярнею, копіцентром, хімчисткою та сервісом, який ремонтує "все, що вмикається в розетку".

Поки шукаємо управителя для трубопроводу Медведчука, – Павленко

Володимир Павленко відзначив, наразі АРМА шукає управителя для "труби Медведчука".

Агентство повинне:

оглянути актив;

вийти на нього;

зафіксувати у якому він стані;

після цього оголосити конкурс.

І додав, є термін на подачу документів й впродовж усього цього часу АРМА фактично не керує активом, а шукає управителя.

"Думаю, що до кінця місяця (березня – 24 канал) ми закінчимо інвентаризацію і зможемо оголосити конкурс", – підсумував заступник голови Агентства з розшуку та менеджменту активів.

Мовиться про частину трубопроводу "Самара – Західний напрямок". Під час засідання РНБО 19 лютого було прийнято рішення забрати нафтопродуктопровід в оточення Медведчука та повернути його у власніть України

Дивіться повне відео інтерв'ю з Володимиром Павленком на 24 каналі: