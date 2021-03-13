Нафтопровід Віктора Медведчука перейшов під управління Агентства з розшуку та менеджменту активів після введення санкцій. Заступник голови АРМА Володимир Павленко зазначив, цей трубопровід не віддадуть в управління манікюрному салону, як це сталося з олігархом Сергієм Курченко.
У 2019 році його Херсонський нафтоперевальний комплекс було передано в управління невідомій компанії, пов'язаній з манікюрним салоном. Про це Володимир Павленко розповів у програмі "Перехресний допит".
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За його словами, нафтопереробний завод Курченка "манікюрному салону" віддавало попереднє керівництво АРМА.
Натомість вже нова команда Агентства наголосила, що не буде повторювати ці помилки. Зокрема, проводитиме лише прозорі конкурси.
Я можу запевнити, що ніякий манікюрний салон точно не візьме цей трубопровід в управління. Це буде компанія, яка має досвід у подібних активах,
– підкреслив він.
Що відомо про історію з нафтозаводом Курченка?
• Херсонський нафтоперевальний комплекс — актив, який держава забрала у олігарха Сергія Курченка після його втечі до Росії у 2014 році.
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У 2019 році АРМА передало підприємство в управління невідомій компанії "Вествайд Трейд".
"Українська правда"
з'ясувала, що вона ділить офіс з манікюрним салоном. Крім цього, компанія ніколи не була помічена в управлінні підприємствами з цієї галузі.
• Журналісти встановили, що компанія з управління нафтоперевальним активом, який щороку генерує десятки мільйонів гривень, ділить офісне приміщення з інтернет-магазином "Все для манікюру та краси", кав'ярнею, копіцентром, хімчисткою та сервісом, який ремонтує "все, що вмикається в розетку".
Поки шукаємо управителя для трубопроводу Медведчука, – Павленко
Володимир Павленко відзначив, наразі АРМА шукає управителя для "труби Медведчука".
Агентство повинне:
оглянути актив;
вийти на нього;
зафіксувати у якому він стані;
після цього оголосити конкурс.
І додав, є термін на подачу документів й впродовж усього цього часу АРМА фактично не керує активом, а шукає управителя.
"Думаю, що до кінця місяця (березня – 24 канал) ми закінчимо інвентаризацію і зможемо оголосити конкурс", – підсумував заступник голови Агентства з розшуку та менеджменту активів.
Довідка. Мовиться про частину трубопроводу "Самара – Західний напрямок". Під час засідання РНБО 19 лютого було прийнято рішення забрати нафтопродуктопровід в оточення Медведчука та
повернути його у власніть України.
Дивіться повне відео інтерв'ю з Володимиром Павленком на 24 каналі: