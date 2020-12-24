Чинний американський президент Дональд Трамп, який цими днями неохоче прощається із владою, зробив різдвяний подарунок колишньому керівнику свого передвиборчого штабу Полу Манафорту.

Манафорт, якого засудили до семи з половиною років ув'язнення за податкове шахрайство і незаконний лобізм у інтересах оточення Віктора Януковича, тепер може вийти на свободу. У рішенні про помилування, підписаному американським президентом, йдеться про кричущі зловживання – але тільки не з боку Манафорта, а з боку прокуратури, через що Манафорт пережив роки несправедливого ставлення до себе, – пише Віталій Портников для Еспресо.

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Що відкриває це помилування?

І це – чергова брехня Трампа. Манафорт повністю визнав свою провину – і, до речі, на відміну від інших соратників Трампа його засудили не за злочини, пов'язані із роботою на Путіна, а за злочини, пов'язані з роботою на Януковича. Вирок був відносно м'який – якщо розуміти всі масштаби порушень з боку радника Трампа і Януковича. А у травні 2020 року Манафорт скористався пандемією, щоб опинитися вдома. Так, він перебував – до сьогоднішнього дня – під домашнім арештом, який, зрозуміло, зараховувався до загального терміну його тюремного ув'язнення. Така ось негуманність!