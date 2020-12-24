Неприємний різдвяний сюрприз від Трампа
Чинний американський президент Дональд Трамп, який цими днями неохоче прощається із владою, зробив різдвяний подарунок колишньому керівнику свого передвиборчого штабу Полу Манафорту.
Манафорт, якого засудили до семи з половиною років ув'язнення за податкове шахрайство і незаконний лобізм у інтересах оточення Віктора Януковича, тепер може вийти на свободу. У рішенні про помилування, підписаному американським президентом, йдеться про кричущі зловживання – але тільки не з боку Манафорта, а з боку прокуратури, через що Манафорт пережив роки несправедливого ставлення до себе, – пише Віталій Портников для Еспресо.
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Що відкриває це помилування?
І це – чергова брехня Трампа. Манафорт повністю визнав свою провину – і, до речі, на відміну від інших соратників Трампа його засудили не за злочини, пов'язані із роботою на Путіна, а за злочини, пов'язані з роботою на Януковича. Вирок був відносно м'який – якщо розуміти всі масштаби порушень з боку радника Трампа і Януковича. А у травні 2020 року Манафорт скористався пандемією, щоб опинитися вдома. Так, він перебував – до сьогоднішнього дня – під домашнім арештом, який, зрозуміло, зараховувався до загального терміну його тюремного ув'язнення. Така ось негуманність!
Чим ближчим є час відходу Трампа з Білого дому – і чим більшою мірою президент США переконується у нереалістичності свого плану утриматися при владі всупереч поразці на виборах – тим більшою мірою Трамп починає робити те, чого він бажає насправді, а не те, що він змушений був робити всі ці роки – тому що оглядався на конгрес, республіканський істеблішмент, власних радників і громадську думку.
Помилування таких одіозних персонажів, як Манафорт і Флінн. Відмова визнати причетність Росії до найбільшої кібератаки на американські інституції. Зволікання з новими санкціями проти Росії через причетність ФСБ до отруєння опозиціонера Олексія Навального. Ветування американського військового бюджету, у якому містяться статті про допомогу Україні і санкції проти "Північного потоку-2" – а це означає, що у Кремля з'являється додатковий час для завершення проєкту. Того самого проєкту, проти якого так запекло боровся Трамп. Або все ж таки не так запекло, як говорив?
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Втім, тепер відповіді на це питання можна буде очікувати не тільки від самого Трампа, а й від Манафорта – не виключено, що тепер одіозний політтехнолог, як перед цим Флінн, приєднається до найближчого кола Трампа у Білому домі. А це означає, що найближчими тижнями на всіх нас чекає ще чимало неприємних різдвяних сюрпризів від Трампа.
Джерело: Еспресо
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