Загрожує до 3 років позбавлення волі: маму 8-річної блогерки Маханець допитала поліція

Мама 8-річної Мілани Маханець після допиту у поліції заявила, що "роман" її доньки та 13-річного Паші Пая є постановкою. Дитяче кохання у соціальних мережах просувають задля піару.

Жінка розповіла, що Мілана познайомилася з Паєм під час власної фан-зустрічі. Задля власного піару діти почали грати роль "пари".

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Юну блогерку мама виховує сама. Вона розповіла, що готує доньку до модельного майбутнього і не бачить нічого поганого у такому піарі.

Батька Маханець також викликали на допит.

Окрім того, правоохоронці хочуть допитати і батьків Пая. Однак це відбудеться через декілька днів, бо вони відмовилися спілкуватися без адвокатів.

Що каже поліція

Правоохоронці відкрили кримінальну справу за статтею про виготовлення і поширення порнографії, а також примушування до участі у її створенні.

Якщо вину батьків доведуть, їм загрожує до 3 років позбавлення волі.