Загрожує до 3 років позбавлення волі: маму 8-річної блогерки Маханець допитала поліція
Мама 8-річної Мілани Маханець після допиту у поліції заявила, що "роман" її доньки та 13-річного Паші Пая є постановкою. Дитяче кохання у соціальних мережах просувають задля піару.
Джерело:ТСН
Жінка розповіла, що Мілана познайомилася з Паєм під час власної фан-зустрічі. Задля власного піару діти почали грати роль "пари".
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Юну блогерку мама виховує сама. Вона розповіла, що готує доньку до модельного майбутнього і не бачить нічого поганого у такому піарі.
Батька Маханець також викликали на допит.
Окрім того, правоохоронці хочуть допитати і батьків Пая. Однак це відбудеться через декілька днів, бо вони відмовилися спілкуватися без адвокатів.
Що каже поліція
- Правоохоронці відкрили кримінальну справу за статтею про виготовлення і поширення порнографії, а також примушування до участі у її створенні.
- Якщо вину батьків доведуть, їм загрожує до 3 років позбавлення волі.
Скандал з блогерами-дітьми Маханець і Пай: головне
- На своїй сторінці в інстаграмі 8-річна київська модель та блогерка Мілана Маханець розсекретила свій "роман" з 13-річним блогером Пашею Паєм. "Закохані" демонстрували недитячі обійми та поцілунки. Вони навіть прикували себе одне до одного ланцюгом на 24 години.
- Інцидент обурив українців. Справа дійшла і до дитячого омбудсмена Миколи Кулеби. Він звернувся до Офісу генпрокурора, МВС та Кіберполіції.
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