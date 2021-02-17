Вбивцям моєї дочки важливо показати, що вони в цій країні вирішують все, – мама Окуєвої

Ірина Камінська – мама Аміни Окуєвої – заявила, що прокуратура не доклала зусиль, аби продовжити термін перебування під вартою Ігоря Редькіна. Чоловіка підозрюють у вбистві Окуєвої.

У лютому 2021 році апеляційний суд відпустив Редькіна під домашній арешт.

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Камінська розповіла, що таке рішення дуже обурило патріотів.

"Інші ув'язнені перебувають і по два роки під арештом у СІЗО. Є безліч прикладів, коли люди сидять роками, очікуючи на вирок. Але тут невідомо, як суд вважав за можливе випустити під домашній арешт людину, яку підозрюють у потрійному вбивстві", – наголосила мама Окуєвої.

Камінська заявила: прокуратура знала, що Редькін невдовзі може вийти з СІЗО. Однак ніхто нічого не зробив, щоб підозрюваний таки залишився під вартою.

За словами Камінської, прокуратура мала можливість звернутися до суду щодо цього. Мама Окуєвої вважає, що є 2 пояснення: або хтось хотів, щоб Редькіна відпустили; або це обурливий непрофесіоналізм.

Жінка наголосила: її досі не запросили на жодне судове засідання. Камінська зізнається, що хоче побачити в Україні торжество правосуддя й справедливості.

"Ви ж розумієте, що людям, які вбили мою дочку, важливо не просто вбити, а показати, що вони в цій країні вирішують будь-які питання. Я не знаю, як вони це роблять, але в них це блискуче виходить,

– зізналася Камінська.