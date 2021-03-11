Денис Малюська заявив, що Мін'юст подав позов про заборону "Партії Шарія", базуючись на матеріалах, наданих органами прокуратури та СБУ. ОАСК відкрив проти політсили провадження 11 березня.

Міністр юстиції зазначив, що підстави для подання позову – численні порушення Конституції та законів України партією. А також Шарієм, якого політсила вказує як свого "лідера".

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Водночас Денис Малюська повідомив, що нормативна підстава позову – стаття 21 Закону України "Про політичні партії в Україні".

Ми не очікуємо, що справа буде простою та легкою. "Партія Шарія" вибудувала непогану юридичну оборону своєї незаконної діяльності, грубо порушуючи законодавство, але при цьому намагаючись перекладати усю відповідальність за такі дії на формально сторонніх осіб,

– зауважив міністр.

Глава Мін'юсту додав, що за матеріалами правоохоронців, "Партії Шарія" "далеко не завжди" вдавалося приховувати свою незаконну діяльність.

Перше засідання у справі відбудеться 6 квітня 2021 року.

Зверніть увагу! Окружний адміністративний суд Києва відреагував на позов Міністерства юстиції та відкрив провадження проти "Партії Шарія".

Що відомо про "Партію Шарія": коротко