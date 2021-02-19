Я розмовляв з Зеленським щодо НАБУ і Ситника, – Малюська
Кабінет Міністрів подав до Верховної Ради законопроєкт про звільнення керівника Національного антикорупційного бюро розслідувань Артема Ситника. Міністр юстиції Денис Малюська обговорював цю тему з Президентом України Володимиром Зеленським ще 12 – 15 січня.Мов
Джерело:24 канал
Мовиться про нараду щодо Міжнародного валютного фонду і опції виконання його вимог. Про це він розповів в інтерв'ю "Перехресний допит".
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На нараді найбільше обговорили НАБУ
За його словами, на цій нараді найбільше обговорювали НАБУ. Адже потрібно було ухвалювати політичні рішення.
До цього у нас з президентом була узгоджена позиція щодо законопроєкту, зареєстрованого в листопаді,
– зазначив Малюська.
Тоді, як зауважив міністр, це влаштувало президента. За його погодженням Кабмін вніс законопроєкт і зареєстрував у парламенті, але це не спрацювало.
"В січні була інша нарада щодо МВФ. Президент мав план А – він розраховував на зміни в Конституції. Але ми не вписувались зі строками", – сказав Малюська.
Законопроєкт погодили з МВФ
Він наголосив, що серед учасників зустрічі погодили інший переговорний підхід, зокрема той законопроєкт, який зареєстрували раніше. Тоді його погодили з МВФ і за цей час внесли кілька змін.
"Якщо і була якась емоційна історія, непорозуміння між президентом і Ситником, то я точно не учасник цих розмов", – додав Малюська.
Звільнення Ситника: що відомо
- Раніше до Верховної Ради внесли законопроєкт, який передбачає звільнення Ситника.
- Відповідно до документа, повноваження директора НАБУ виконуватиме його заступник.
- Також у медіа з'явилась інформація нібито про те, що звільнення Ситника просив президент Володимир Зеленський.
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