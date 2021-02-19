Кабінет Міністрів подав до Верховної Ради законопроєкт про звільнення керівника Національного антикорупційного бюро розслідувань Артема Ситника. Міністр юстиції Денис Малюська обговорював цю тему з Президентом України Володимиром Зеленським ще 12 – 15 січня.Мов

Мовиться про нараду щодо Міжнародного валютного фонду і опції виконання його вимог. Про це він розповів в інтерв'ю "Перехресний допит".

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На нараді найбільше обговорили НАБУ

За його словами, на цій нараді найбільше обговорювали НАБУ. Адже потрібно було ухвалювати політичні рішення.

До цього у нас з президентом була узгоджена позиція щодо законопроєкту, зареєстрованого в листопаді,

– зазначив Малюська.

До речі. В цьому законопроєкті було написано, що НАБУ створюється відповідно до закону, а не президентом. Водночас Ситник залишається директором до того часу, поки не оберуть нового керівника.

Тоді, як зауважив міністр, це влаштувало президента. За його погодженням Кабмін вніс законопроєкт і зареєстрував у парламенті, але це не спрацювало.

"В січні була інша нарада щодо МВФ. Президент мав план А – він розраховував на зміни в Конституції. Але ми не вписувались зі строками", – сказав Малюська.

Законопроєкт погодили з МВФ

Він наголосив, що серед учасників зустрічі погодили інший переговорний підхід, зокрема той законопроєкт, який зареєстрували раніше. Тоді його погодили з МВФ і за цей час внесли кілька змін.

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"Якщо і була якась емоційна історія, непорозуміння між президентом і Ситником, то я точно не учасник цих розмов", – додав Малюська.

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