Чим ближче до Нового року та Різдва – тим частіше деякі люди скаржаться на відсутність святкового настрою. Водночас через повсякденні справи на атмосферу свята налаштуватись не зовсім легко.

Жителі українських міст розповіли про свій настрій в зимовий період, а також – як вони налаштовуються до Різдва та Нового року. Детальніше про це – у сюжеті 24 каналу.

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Який настрій у киян

Деякі жителі столиці розповіли, що у 2020 році новорічний настрій зовсім не такий, як був у 2019 році. Проте завдяки близьким людям та невеличким святковим подарункам на Миколая – настрій все ж підвищується.

"Зустрічайтесь з друзями навіть якщо вам не хочеться вилізти з теплої ковдри. Дивіться навколо, зокрема на гарні ялинки, і все буде добре, – поділилася своїми секретами хорошого настрою мешканка Києва Катерина.

Водночас кияни запевнили, що у 2020 році, не беручи до уваги значну кількість хворих, є багато чого хорошого. Зокрема люди навчилися створювати затишок вдома, адже через карантинні обмеження провели там значно більше часу.

Чи є святковий настрій у Житомирі

Деякі жителі Житомира розповіли, що наразі святкового настрою немає, однак покупки подарунків можуть все змінити. Водночас деякі містяни сподіваються, що наступний рік буде кращим, а пандемія закінчиться.

Також у місті звернули увагу на те, що відсутність святкового настрою пов'язана з тим, що немає снігу та відповідних заходів, які зазвичай влаштовують у зимовий час. Проте серед батьків у Житомирі панує думка, що святковий настрій зобов'язаний бути.

Я мати двох дітей. Відсутність новорічного духу і новорічного настрою означає, що я просто не мати. Ті, у кого є діти, зрозуміють – є свято і його треба робити,

– розповіла житомирянка.

Що думають у Вінниці

Деякі жителі Винниці також поскаржилися на відсутність новорічного настрою саме через погоду. За їхніми словами, в країні немає відповідної атмосфери.

Погода не надихає на новорічний настрій, якби була сніжна зима – настрій був би хороший, сказали містяни. Також серед вінничан є люди, які переконані, що саме під час підготовки до різдвяних свят має з'явитися відповідний настрою.



Вінничани запевнили, якби була сніжна зима – настрій був би хороший / Фото Wallpaper Safari

Що думають про святковий настрій харків'яни

У харківських студентів настрій в зимовий період є не зовсім хорошим, адже незабаром – сесія. Проте вони запевнили, що як тільки завершиться навчальний рік, то святковий настрій одразу буде. Також молодь розповіла, що раділа б більше, якби у місті на вулицях був сніг, а не дощ.

Водночас містяни розповіли, що головною умовою хорошого настрою під час наближення різдвяних та новорічних свят є саме присутність поряд родини. Також у Харкові відзначили, що у створенні святкового настрою може допомогти й притаманна відповідному періоду їжа.

Яка позиція у тернополян

У Тернополі про святковий настрій розповіли й пенсіонери, дехто зазначив, що відповідний настрій у нього – весь час, адже роботи не так багато і на пенсії можна трохи відпочити.

Настрій серед українців завжди є. Я бажаю, щоб цей новий рік дав нам наснаги, здоров'я та удачі. А люди – щоб були більш усміхнені,

– поділилася своїми побажаннями до співгромадян мешканка Тернополя.

Також містяни додали, що вже докладають зусиль для того, аби налаштуватися на свято. Зокрема планують купити новорічну ялинку та займатися організацією відповідних святкових подій у колі родини.



У Тернополі розповіли про святковий настрій / Фото Unsplash