У Малі 2 січня вкотре підірвали французьки бронетранспортер. У результаті є загиблі та поранений.

Що відомо про вибух

У бронетранспортер потрапила саморобна вибухівка, що й спричинило інцидент, повідомляє leParisien.

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У момент вибуху військові виконували місію із розвідки та збору даних поблизу Менаки.

Що відомо про жертв

Двоє французьких військових загинули. Ще один чоловік отримав поранення, проте наразі його життю нічого не загрожує.



Загиблі військові / Фото Armée de Terre

Президент Франції Еммануель Макрон висловив співчуття сім'ям солдатів.

Зауважимо, 28 грудня у Малі 3 французьких військових підірвались на вибухівці. Тоді угрупування Аль-Каїди взяло на себе відповідальність за цей напад.

Зверніть увагу! Французькі солдати беруть участь у військових операціях Франції в Бархане в Малі проти бойовиків-ісламістів.