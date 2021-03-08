Маленькі "рятувальники" привітали жінок на Рівненщині зі святом: зворушливе відео

Джерело:ДСНС України
На Рівненщині діти, яких одягнули у форми рятувальників, привітали зі святом працівниць Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Вони вручили жінкам квіти та міцно обійняли їх.
Відео опублікували на телеграм-каналі служби. Зазначили, що це був сюрприз від маленьких майбутніх рятувальників.
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Росте гідна зміна! Сюрприз від маленьких майбутніх рятувальників ДСНС Рівненщини чарівній половинці з нагоди Міжнародного жіночого дня", – написали у дописі.
Ви готові до сюрпризу? Хлопці, на виїзд,
– сказав один з маленьких рятувальників.
Діти у формах рятувальників та з квітами у руках вітали жінок.