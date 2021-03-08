На Рівненщині діти, яких одягнули у форми рятувальників, привітали зі святом працівниць Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Вони вручили жінкам квіти та міцно обійняли їх.

Відео опублікували на телеграм-каналі служби. Зазначили, що це був сюрприз від маленьких майбутніх рятувальників.

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Росте гідна зміна! Сюрприз від маленьких майбутніх рятувальників ДСНС Рівненщини чарівній половинці з нагоди Міжнародного жіночого дня", – написали у дописі.

Ви готові до сюрпризу? Хлопці, на виїзд,

– сказав один з маленьких рятувальників.

Діти у формах рятувальників та з квітами у руках вітали жінок.

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З нагоди свята у Києві стартував традиційний марш жінок. Цьогорічне гасло заходу – "У пандемії жіноче обличчя".

Президент України Володимир Зеленський також привітав зі святом. Він наголосив, що це день перемоги жінок над нерівністю та несправедливістю.

У квіткових магазинах – ажіотаж. Про ціни на квіти можна дізнатись за посиланням.



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