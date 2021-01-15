Конституційний Суд відкрив провадження у справі щодо конституційності постанови Верховної Ради про утворення та ліквідацію районів.

Створення нових районів: Конституційний Суд перевірить на конституційність постанову Ради

Відповідне клопотання до суду подали 49 нардепів. Про це повідомила представниця Ради в КСУ Ольга Совгиря.

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Аргументи авторів подання

Оскаржуваною постановою змінено елементи територіального устрою, який можуть визначати виключно закони.

Здійснивши укрупнення окремих районів Верховна Рада обмежила право на доступ до суду, оскільки "важливими елементами доступності суду як інституції є територіальна наближеність суду та стабільність судової системи".

З ухваленням оспореної постанови Верховна Рада також створила правову невизначеність щодо територіальної юрисдикції місцевих судів.

Також вони вимагали визнати своє клопотання невідкладним "із метою мінімізації наслідків, які може бути завдано постановою".

Коротко про утворення нових районів в Україні або так зване їхнє укрупнення

17 липня 2020 року Верховна Рада ухвалила проєкт постанови про утворення та ліквідацію районів.

Згідно з документом, в Антономній Республіці Крим і областях буде створено 129 районів, з них 17 – на тимчасово окупованих територіях Криму та Донбасу. Водночас чинні 490 районів має бути ліквідовано.

Також у документі мовиться, що ліквідація та утворення районів на тимчасово окупованих територіях Криму, Донецької та Луганської областей відбудеться після повернення цих територій під загальну юрисдикцію України.

З повним переліком ліквідованих і новостворених районів можете ознайомитися за цим посиланням.