Мала хронічні серцево-судинні захворювання, – МОЗ про загибель військової після вакцинації

Джерело:МОЗ
У Міністерстві охорони здоров'я прокоментували смерть одеської військовослужбовиці після вакцинації. Жінка померла внаслідок гострих розладів кровообігу.
Жінка мала хронічні серцево-судинні захворювання та інші супутні хвороби.
Важливо На Одещині померла військова ЗСУ: напередодні їй робили щеплення від COVID-19
Начальник медичної служби військової частини, де жінка проходила службу, розповів, що зранку 23 березня військова не скаржилась на здоров'я. Тому, аби встановити точну причину смерті призначили судово-медичну експертизу. Про її результати обіцяють повідомити згодом, тож просять не робити передчасних висновків.Зверніть увагу! Станом на 19 березня у світі введли понад 397 мільйонів доз вакцини проти COVID-19. Згідно х даними ВООЗ не зафіксували жодного випадку смерті від вакцини проти коронавірусу. Водночас, за даними Центру громадського здоров’я, серцево-судинні захворювання є головною причиною всіх смертей в Україні – 67%.