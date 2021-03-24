Мала хронічні серцево-судинні захворювання, – МОЗ про загибель військової після вакцинації

У Міністерстві охорони здоров'я прокоментували смерть одеської військовослужбовиці після вакцинації. Жінка померла внаслідок гострих розладів кровообігу.

Жінка мала хронічні серцево-судинні захворювання та інші супутні хвороби.

Важливо На Одещині померла військова ЗСУ: напередодні їй робили щеплення від COVID-19

Щеплення військовослужбовиці

Жінка 21 березня отримала щеплення проти COVID-19 вакциною Covishield від AstraZeneca. Вона була у пріоритетних групах вакцинації, адже невдовзі мала бути залучена до сил в ООС.

У МОЗ наголосили, що протипоказань до введення вакцини не було . Жінка не мала алергії до будь-якого з компонентів препарату.

. Жінка не мала алергії до будь-якого з компонентів препарату. З того ж флакону вакцини тоді щеплення отримали ще 9 людей. Несприятливих подій у них не зафіксували.

Начальник медичної служби військової частини, де жінка проходила службу, розповів, що зранку 23 березня військова не скаржилась на здоров'я. Тому, аби встановити точну причину смерті призначили судово-медичну експертизу. Про її результати обіцяють повідомити згодом, тож просять не робити передчасних висновків.

Що відомо про смерть жінки

В Одеській області військовослужбовиця раптово втратила свідомість. Жінку намагалися реанімувати. однак не вдалось.

Перед тим з дотриманням усіх алгоритмів її щепили від COVID-19.

Вакцинація в Україні: коротко

В Україні почали процес вакцинації 24 лютого.

Наразі щеплення отримали понад 137 тисяч людей.

Серед них зареєстрували 590 несприятливих подій, але лише 3 людини перебували під наглядом медтків. Наразі всі вони здорові.

Станом на 19 березня у світі введли понад 397 мільйонів доз вакцини проти COVID-19. Згідно х даними ВООЗ не зафіксували жодного випадку смерті від вакцини проти коронавірусу. Водночас, за даними Центру громадського здоров’я, серцево-судинні захворювання є головною причиною всіх смертей в Україні – 67%.