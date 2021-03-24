Мала хронічні серцево-судинні захворювання, – МОЗ про загибель військової після вакцинації
У Міністерстві охорони здоров'я прокоментували смерть одеської військовослужбовиці після вакцинації. Жінка померла внаслідок гострих розладів кровообігу.
Джерело:МОЗ
Жінка мала хронічні серцево-судинні захворювання та інші супутні хвороби.
Важливо На Одещині померла військова ЗСУ: напередодні їй робили щеплення від COVID-19
Щеплення військовослужбовиці
- Жінка 21 березня отримала щеплення проти COVID-19 вакциною Covishield від AstraZeneca. Вона була у пріоритетних групах вакцинації, адже невдовзі мала бути залучена до сил в ООС.
- У МОЗ наголосили, що протипоказань до введення вакцини не було. Жінка не мала алергії до будь-якого з компонентів препарату.
- З того ж флакону вакцини тоді щеплення отримали ще 9 людей. Несприятливих подій у них не зафіксували.
Начальник медичної служби військової частини, де жінка проходила службу, розповів, що зранку 23 березня військова не скаржилась на здоров'я. Тому, аби встановити точну причину смерті призначили судово-медичну експертизу. Про її результати обіцяють повідомити згодом, тож просять не робити передчасних висновків.
Що відомо про смерть жінки
- В Одеській області військовослужбовиця раптово втратила свідомість. Жінку намагалися реанімувати. однак не вдалось.
- Перед тим з дотриманням усіх алгоритмів її щепили від COVID-19.
Вакцинація в Україні: коротко
- В Україні почали процес вакцинації 24 лютого.
- Наразі щеплення отримали понад 137 тисяч людей.
- Серед них зареєстрували 590 несприятливих подій, але лише 3 людини перебували під наглядом медтків. Наразі всі вони здорові.
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