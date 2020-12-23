Вищий антикорупційний суд 23 грудня продовжив запобіжний захід колишньому президентові "Укрбуду" Максиму Микитасю. Чоловік залишатиметься під домашнім арештом ще 2 місяці.

Підозрюваному заборонено залишати житло у нічний час із 23:00 до 07:00. Про це повідомила пресслужба ВАКС у фейсбуці.

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Крім того, Микитась повинен носити електронний браслет та прибувати до детектива, прокурора, слідчого за кожною вимогою. Про зміну місця проживання ексзабудовник також повинен повідомляти.

Микитась не може спілкуватись з іншими підозрюваними та свідками у справі.

Закордонні паспорти Микитася – у слідства.