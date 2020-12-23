Микитасю продовжили домашній арешт
Вищий антикорупційний суд 23 грудня продовжив запобіжний захід колишньому президентові "Укрбуду" Максиму Микитасю. Чоловік залишатиметься під домашнім арештом ще 2 місяці.
Підозрюваному заборонено залишати житло у нічний час із 23:00 до 07:00. Про це повідомила пресслужба ВАКС у фейсбуці.
До речі Справа Микитася: кого потягне на дно скандальний забудовник
- Крім того, Микитась повинен носити електронний браслет та прибувати до детектива, прокурора, слідчого за кожною вимогою. Про зміну місця проживання ексзабудовник також повинен повідомляти.
- Микитась не може спілкуватись з іншими підозрюваними та свідками у справі.
- Закордонні паспорти Микитася – у слідства.
Домашній арешт продовжили до 23 лютого 2021 року включно.
Справа Нацгвардії: до чого тут Микитась
- Микитася підозрюють у причетності до махінацій із житлом для Нацгвардії.
- У 2016 – 2017 роках Нацгвардія уклала угоду з "Укрбудом" про відмову від квартир та паркомісць у Києві в обмін на 65 квартир у будинку, які, власне, зводив цей забудовник.
- Слідство стверджує, що вартість цих квартир на 81,6 мільйона гривень менша за ту, в яку Нацгвардія мала отримати квартири.
- Відтак у жовтні 2019 року Микитасю повідомили про підозру у незаконному привласненні майна.
- На початку грудня ВАКС змінив Микитасю запобіжний захід на домашній арешт.
- Все тому, що забудовник погодився на угоду зі слідством та пообіцяв компенсувати збитки державі.
- Так, Микитась добровільно відшкодував до державного бюджету 50 мільйонів гривень, однак загальна сума збитків становить понад 81 мільйон.
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