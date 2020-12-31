Максима Микитася взяли під варту без права внесення застави
Колишньому нардепу та експрезиденту корпорації "Укрбуд" Максиму Микитасю обрали запобіжний захід. Шевченківський райсуд Києва відправив його під варту до 27 лютого без права внесення застави.
Клопотання про обрання Микитасю запобіжного заходу розглядали упродовж 2 днів. Річ у тім, що захист підозрюваного оголосив відвід слідчому судді, пише 24 канал.
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Відтак, обрання запобіжного заходу експрезиденту "Укрбуду" перенесли на ранок 31 грудня. Попри те, що о 9 ранку Микитась таки прийшов до суду, на розгляд клопотання об 11:00 ані він, ані його захисники не з'явилися.
Микитася бачили у суді о 9 ранку / Фото "Сегодня"
Втім, на розгляд клопотання про запобіжний захід ані він, ані його захист не прийшли / Фото "Сегодня"
Представники обвинувачення заявили клопотання про примусове доправлення до суду Микитася, а також попросили суд зобов'язати захист з'явитися на засідання. Суддя якийсь час перебував у дорадчій кімнаті, але зрештою підтримав це клопотання. Він доручив поліції примусово доправити Максима Микитася на засідання. Щоправда, майже відразу після такого рішення суду забудовник у супроводі спецпризначенців НАБУ сам повернувся туди.
У короткому коментарі журналістам він повідомив, що перебував на допиті в поліції. Мовляв, його призначили на ту ж годину, що й обрання для запобіжного заходу у суді. Допит теж стосувався справи про викрадення людини.
Микитась повернувся до суду у супроводі спецпризначенців НАБУ: відео
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Що відомо про справу, у якій Микитасю обрали запобіжний захід:
- Максима Микитася підозрюють у замовлені викрадення людини.
- Йдеться про викрадення юриста столичної компанії Олега Мірошниченка. Він свого часу працював на Микитася.
- У поліції та прокуратурі заявили, що в них є достатньо підстав підозрювати забудовника в організації викрадення людини.
- САП, НАБУ й частина активістів певні: ця справа є наслідком іншої справи екснардепа – корупційної.
- У ній Микитася підозрюють у розкраданні майна Національної гвардії. Він дав свідчення проти заступника голови ОПУ Олега Татарова й заявив: той теж причетний до справи.
- Цікаво, що у НАБУ заявляли, що ця підозра Микитасю може стати на заваді у розслідуванні справи проти Татарова.
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