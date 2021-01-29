Максимальне обмеження, – нардеп про заборону пластикових пакетів

Україна вже сьогодні може наблизитись на крок до заборони пластикових пакетів. У Верховній Раді планують розглянути у другому читанні відповідний законопроєкт про обмеження використання торбинок.

Джерело: 24 канал

Один з авторів законопроєкту Ігоря Кривошеєв, нардеп фракції "Слуга народу" та голова підкомітету Комітету з питань екологічної політики розповів, що він означає. Зокрема, він наголосив що не йдеться про цілковиту заборону.

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За його словами, заборонять не всі пакети. Під обмеження не потраплятимуть, наприклад, пакети для сміття, для фасування свіжого м'яса та риби – їх немає чим замінити.

Обмеження необхідне, щоб зменшити болючу статистику з використання пакетів. Українець в середньому використовує 500 пластикових пакетів на рік, тоді як в Євросоюзі – це 90 пакетів,

– пояснив нардеп.

Відповідно, цю статистику можна покращити. Тоді ми не генеруватимемо величезну кількість сміття, підкреслив депутат.

Альтернативи

"З іншої точки зору – це не є заборона. Це обмеження, яке стимулюватиме зменшення використання. Є багато альтернатив – екоторби, паперові пакети, є й українська технологія – пакети з відходів кукурудзи", – розповів Кривошеєв.

Що відомо про законопроєкт? У документі пропонують заборонити з 1 січня 2022 року розповсюджувати пластикові пакети в магазинах та ресторанах товщиною до 50 мікрометрів. У документі пропонують заборонити з 1 січня 2022 року розповсюджувати пластикові пакети в магазинах та ресторанах товщиною до 50 мікрометрів. Також пропонують заборонити оксорозкладні пластикові пакети, які при контакті з киснем розкладаються на мікропластик.

Чому це важливо

Щороку 1 мільйон птахів та 100 тисяч тварин помирають, плутаючи пакети з їжею.

Лише приблизно 6% від загальної кількості пакетів переробляються – решта роками лежить на сміттєзвалищах, або ще гірше – в природі.

Мікропластик шкодить не лише навколишньому середовищу, а й організму людини.

До того ж пластикові пакети вже заборонили у 33 країнах світу.

Ще 53 країни запровадили часткову заборону або запровадили податок на одноразові пакети.

Дивіться відео: нардеп про законопроєкт щодо пластикових пакетів