Повний абсурд, – Степанов відреагував на чутки про свою куртку за 620 тисяч гривень

Українські ЗМІ провели розслідування щодо дорогого гардеробу Максима Степанова. Вони виявили у нього куртку марки Kiton. Однак сам очільник міністерства охорони здоров'я такі чутки заперечив.

За даними журналістів, Степанова ще у 2019 році бачили в одязі цього бренду за 11 тисяч доларів. Тепер він начебто придбав пальто синього кольору з колекції осінь – зима 2020 року.

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Як Степанов відреагував на чутки

У інтерв'ю Степанов запевнив, що такої куртки – не має. Він вважає, що вона існує "у хворій уяві" українських політиків. На його думку, жодна здорова людина не може серйозно ставитись до купівлі одягу за такі "ідіотські" гроші.

Її не просто у моїй шафі немає. Я вважаю, що це якийсь повний абсурд,

– наголосив міністр охорони здоров'я.

Що трапилось у парламенті

Нардеп зі "Слуги народу" Гео Лерос на засіданні уряду поставив питання міністру. Між ними виникла суперечка.

Коли в Україні сотні людей гинуть через COVID-19, Ви (Максим Степанов – 24 канал) 2 тижні тому купили собі куртку за 620 тисяч гривень. Тепло в ній чи ні?

– запитав Лерос.

Також він назвав очільника МОЗ "ходячим фейком". Натомість Степанов відповів, що депутату притаманне хамство.