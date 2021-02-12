Нардеп від "Слуги народу" Максим Павлюк задекларував майже 2 мільйони гривень, як виграш в лотерею. Така історія "великого везіння" траплялась раніше з Олегом Ляшко.

Про це повідомляє журналістка Катерина Соляр у своєму блозі "Підгорає". Вона зазначила, що у 2017 році схожа ситуація трапилась з одіозним політком Олегом Ляшко.

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Екснардеп тоді задекларував 500 тисяч гривень, які також отримав "завдяки своєму везінню в лотереї".

Скільки "виграв" Павлюк

Як зазначила журналістка, загалом Павлюк задекларував 1 мільйон 900 тисяч гривень. У 2020 році він начебто виграв 900 тисяч гривень, а у 2018 році – 160 тисяч.

Найцікавіше, що ще кілька років тому Максим Павлюк був середньостатистичним українцем,

– наголосила Соляр.

Вона розповіла, що нардеп від "Слуг" раніше жив на невелику зарплату й навіть брав кредити. Перші заощадження у його декларації з'явились лише після продажу нерухомості у Козині.

Зверніть увагу. Максим Павлюк є племінником бізнесмена Іллі Павлюка. Його називають "тіньовим куратором" групи з 30 людей з "Слуги народу".

Після того, як Максим Павлюк обрався до Верховної Ради України, йому почало неймовірно щастити. У такий спосіб, він нібито виграв у 6 різних лотереях.

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