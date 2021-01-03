Депутат партії "Опозиційна платформа – За життя" Максим Невінчанний святкував Новий рік за московським часом. Окрім цього, він вирішив привітав українців портретом Володимира Путіна.

У ніч на 1 січня депутат Миколаївської облради зробив скриншот новорічного привітання Володимира Путіна на фоні Кремля. Відповідний допис з'явився на його фейсбук-сторінці. До слова 2021 – останній рік Путіна при владі: що чекає Росію "З Новим роком", – написав Максим Невінчанний російською мовою.

Новорічне привітання Невінчанного / Скриншот Таке привітання обурило багатьох людей. В коментарях під публікацією користувачі закликали депутата відправлятись в Росію. Окрім цього, хтось навіть згадав СБУ, аби звернули увагу на витівку Невінчанного.

Коментарі під "привітанням" Невінчанного / Скриншот