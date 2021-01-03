Депутат з Миколаєва опублікував у фейсбуці новорічне привітання Путіна
Депутат партії "Опозиційна платформа – За життя" Максим Невінчанний святкував Новий рік за московським часом. Окрім цього, він вирішив привітав українців портретом Володимира Путіна.
У ніч на 1 січня депутат Миколаївської облради зробив скриншот новорічного привітання Володимира Путіна на фоні Кремля. Відповідний допис з'явився на його фейсбук-сторінці.
До слова 2021 – останній рік Путіна при владі: що чекає Росію
"З Новим роком", – написав Максим Невінчанний російською мовою.
Новорічне привітання Невінчанного / Скриншот
Таке привітання обурило багатьох людей. В коментарях під публікацією користувачі закликали депутата відправлятись в Росію. Окрім цього, хтось навіть згадав СБУ, аби звернули увагу на витівку Невінчанного.
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