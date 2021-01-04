Миколаївський депутат Невінчаний загримів до "Миротворця" за Путіна у привітанні
Депутат Миколаївської обласної ради від ОПЗЖ Максим Невінчаний потрапив до бази "Миротворця" після того, як оприлюднив свій новорічний допис із привітанням російського президента Путіна. У досьє, що вже з’явилось на сайті, Невінчаного називають провокатором та спільником російських окупантів.
Також у базі "Миротворця" Невінчаного називають пропагандистом "русского міра" та звинувачують у запереченні російської агресії. Тим часом депутат намагається відповідати статусу "провокатора".
Раніше Депутат з Миколаєва опублікував у фейсбуці новорічне привітання Путіна
Річ у тім, що на своїй фейсбук-сторінці він оприлюднив черговий допис, у якому заступається за Росію.
На мій новорічний пост з фотографією Путіна обрушився шквал патріотів за вказівкою… Уявіть собі що відбудеться, якщо раптом з'ясується, що українська ідея сьогоднішньої і вчорашньої влади в Україні в тому, щоб воювати і бомжувати. Якщо ж говорити більш академічно, то можна сказати інакше. Продати залишки власності заокеанським партнерам, а звинуватити в злиднях Росію. І туди ж каналізувати обурення,
– написав він.
Схоже, історія з Путіним Невінчаного так нічого і не навчила. Під його новим дописом вже з’явилось понад пів тисячі обурених коментарів українців.
Профайл Невінчаного у базі "Миротворця" / Скриншот
Черговий провокативний допис Невінчаного / Скриншот
Допис Невінчаного з Путіним: що відомо
- Річ у тім, що депутат Миколаївської облради від партії "Опозиційна платформа – За життя" Максим Невінчанний святкував Новий рік за московським часом. Ба більше – вирішив привітав українців зображенням Володимира Путіна.
- Невінчаний сфотографував екран телевізора, на якому транслювалося новорічне привітання Путіна і написав над ним "З Новим роком!".
- Це обурило багатьох людей. В коментарях під публікацією користувачі закликали депутата відправлятись в Росію.
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