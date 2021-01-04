Депутат Миколаївської обласної ради від ОПЗЖ Максим Невінчаний потрапив до бази "Миротворця" після того, як оприлюднив свій новорічний допис із привітанням російського президента Путіна. У досьє, що вже з’явилось на сайті, Невінчаного називають провокатором та спільником російських окупантів.

Також у базі "Миротворця" Невінчаного називають пропагандистом "русского міра" та звинувачують у запереченні російської агресії. Тим часом депутат намагається відповідати статусу "провокатора".

Раніше Депутат з Миколаєва опублікував у фейсбуці новорічне привітання Путіна

Річ у тім, що на своїй фейсбук-сторінці він оприлюднив черговий допис, у якому заступається за Росію.

На мій новорічний пост з фотографією Путіна обрушився шквал патріотів за вказівкою… Уявіть собі що відбудеться, якщо раптом з'ясується, що українська ідея сьогоднішньої і вчорашньої влади в Україні в тому, щоб воювати і бомжувати. Якщо ж говорити більш академічно, то можна сказати інакше. Продати залишки власності заокеанським партнерам, а звинуватити в злиднях Росію. І туди ж каналізувати обурення,

– написав він.

Схоже, історія з Путіним Невінчаного так нічого і не навчила. Під його новим дописом вже з’явилось понад пів тисячі обурених коментарів українців.



Профайл Невінчаного у базі "Миротворця" / Скриншот



Черговий провокативний допис Невінчаного / Скриншот

Допис Невінчаного з Путіним: що відомо