"Слуга" Бужанський з трибуни Ради оббрехав Романа Шухевича: деталі

Нардеп зі "Слуги народу" Максим Бужанський заявив, що родина головного командира УПА Романа Шухевича нібито не врятувала від переслідування нацистами сусідську єврейську дівчинку.
Джерело: фейсбук Максима Бужанського
Він звинуватив Соломію Бобровську з "Голосу" у брехні, коли нардепка розповідала історію родини Шухевича.
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Позиція Бужанського
Нардеп заявив, що Бобровська "бреше з парламентської трибуни" про те, як сім'я Шухевича рятувала єврейську дівчинку.
Тисячу разів викритий міф, яким не вдасться кинути тінь на наше голосування за українців-праведників Світу, які рятували євреїв,
– написав Бужанський.
Що варто знати про історію родини Шухевича
- Як пише BBC Україна, з вересня 1942 по лютий 1943 роки дружина головного командира УПА Романа Шухевича Наталія переховувала у своєму будинку сусідську єврейську дівчинку Ірину Райхенберг. У ті часи на нацисти масово вбивали євреїв.
- Син Романа Шухевича Юрій згадував, що на початку війни сім'я Шухевичів мешкала у Львові, де їх сусідами була єврейська сім'я Вольфа і Ружі Райхенберг. Їхню старшу дочку Ірму німці застрелили на вулиці, а молодша Ірина почала жити в сім'ї Шухевичів, вона готувалася піти до школи.
- Роман Шухевич допоміг з виготовленням для дівчинки нових документів на ім'я українки Ірини Василівни Рижко. Для цього навіть довелося змінити її рік народження. Відповідно до нових документів Ірина значилася дочкою загиблого радянського офіцера.
- Після арешту Наталії Шухевич в 1943 році Гестапо Роману Шухевичу вдалося переправити дівчинку в сирітський притулок, де Ірина і перебувала до кінця війни, переживши німецьку окупацію і Голокост.
Зауважимо, що Верховна Рада встановила 14 травня Днем пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Відповідну постанову підтримали 344 народних депутатів.