Нардеп зі "Слуги народу" Максим Бужанський заявив, що родина головного командира УПА Романа Шухевича нібито не врятувала від переслідування нацистами сусідську єврейську дівчинку.

Джерело: фейсбук Максима Бужанського

Він звинуватив Соломію Бобровську з "Голосу" у брехні, коли нардепка розповідала історію родини Шухевича.

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Позиція Бужанського

Нардеп заявив, що Бобровська "бреше з парламентської трибуни" про те, як сім'я Шухевича рятувала єврейську дівчинку.

Тисячу разів викритий міф, яким не вдасться кинути тінь на наше голосування за українців-праведників Світу, які рятували євреїв,

– написав Бужанський.

Що варто знати про історію родини Шухевича

Як пише BBC Україна, з вересня 1942 по лютий 1943 роки дружина головного командира УПА Романа Шухевича Наталія переховувала у своєму будинку сусідську єврейську дівчинку Ірину Райхенберг. У ті часи на нацисти масово вбивали євреїв.

сусідську єврейську дівчинку Ірину Райхенберг. У ті часи на нацисти масово вбивали євреїв. Син Романа Шухевича Юрій згадував, що на початку війни сім'я Шухевичів мешкала у Львові, де їх сусідами була єврейська сім'я Вольфа і Ружі Райхенберг. Їхню старшу дочку Ірму німці застрелили на вулиці, а молодша Ірина почала жити в сім'ї Шухевичів , вона готувалася піти до школи.

на вулиці, а , вона готувалася піти до школи. Роман Шухевич допоміг з виготовленням для дівчинки нових документів на ім'я українки Ірини Василівни Рижко. Для цього навіть довелося змінити її рік народження. Відповідно до нових документів Ірина значилася дочкою загиблого радянського офіцера.

Після арешту Наталії Шухевич в 1943 році Гестапо Роману Шухевичу вдалося переправити дівчинку в сирітський притулок, де Ірина і перебувала до кінця війни, переживши німецьку окупацію і Голокост.

Зауважимо, що Верховна Рада встановила 14 травня Днем пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Відповідну постанову підтримали 344 народних депутатів.