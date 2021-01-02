Макрон приїде в Україну, а Зеленський планує візит до США, – ОП
Президент Франції Еммануель Макрон повинен приїхати в Україну в першій половині 2021 року. А Володимир Зеленський хоче здійснити офіційний візит у Сполучені Штати.
Україна планує у 2021 році приймати візити іноземних лідерів та здійснювати свої. Про це заступник керівника Офісу Президента, дипломатичний радник глави держави Ігор Жовква повідомив у статті "Дзеркала тижня".
Читайте також Якими будуть пріоритети дипломатичної роботи України у 2021 році: що кажуть в ОП
Візити яких іноземних лідерів в Україну заплановані
- у першій половині 2021 року Україна планує провести переговори на найвищому рівні під час офіційного візиту президента Франції Еммануеля Макрона. В Офісі Президента очікують, що тоді вдасться започаткувати низку нових економічних проєктів.
- Також Київ очікує на приїзд прем'єр-міністра Італії Джузеппе Конте.
Активну співпрацю планують і з США та Німеччиною
- З огляду на заплановані восени 2021 року парламентські вибори в Німеччині, українська дипломатія працюватиме над закріпленням у виборчих програмах німецьких партій "українського питання". Мова йде про позиції щодо підтримки суверенітету та територіальної цілісності України.
- Україна ставить за мету побудувати ефективний діалог із новою адміністрацією США на всіх рівнях, зокрема й на найвищому.
На порядку денному залишається офіційний візит президента України до США,
– зазначив Жовква.
За його словами, Україна напрацьовує Дорожню карту двосторонніх відносин, яку мають обговорити й почати реалізовувати вже у 2021 році.
Поділитися новиною
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter