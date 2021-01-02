Президент Франції Еммануель Макрон повинен приїхати в Україну в першій половині 2021 року. А Володимир Зеленський хоче здійснити офіційний візит у Сполучені Штати.

Україна планує у 2021 році приймати візити іноземних лідерів та здійснювати свої. Про це заступник керівника Офісу Президента, дипломатичний радник глави держави Ігор Жовква повідомив у статті "Дзеркала тижня".

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Візити яких іноземних лідерів в Україну заплановані

у першій половині 2021 року Україна планує провести переговори на найвищому рівні під час офіційного візиту президента Франції Еммануеля Макрона . В Офісі Президента очікують, що тоді вдасться започаткувати низку нових економічних проєктів.

. В Офісі Президента очікують, що тоді вдасться започаткувати низку нових економічних проєктів. Також Київ очікує на приїзд прем'єр-міністра Італії Джузеппе Конте.

Довідка. Володимир Зеленський їздив з офіційним візитом до Франції у червні 2019 року. У листопаді того ж року Офіс Президента повідомив, що Зеленський та Макрон домовилися про візит лідера Франції в Україну.

Активну співпрацю планують і з США та Німеччиною

З огляду на заплановані восени 2021 року парламентські вибори в Німеччині , українська дипломатія працюватиме над закріпленням у виборчих програмах німецьких партій "українського питання". Мова йде про позиції щодо підтримки суверенітету та територіальної цілісності України.

, українська дипломатія працюватиме над закріпленням у виборчих програмах німецьких партій "українського питання". Мова йде про позиції щодо підтримки суверенітету та територіальної цілісності України. Україна ставить за мету побудувати ефективний діалог із новою адміністрацією США на всіх рівнях, зокрема й на найвищому.

На порядку денному залишається офіційний візит президента України до США,

– зазначив Жовква.

За його словами, Україна напрацьовує Дорожню карту двосторонніх відносин, яку мають обговорити й почати реалізовувати вже у 2021 році.

Зверніть увагу! Зеленський раніше домовлявся про офіційний візит до Вашингтона з Дональдом Трампом. Однак він так і не відбувся. Український лідер сподівається на активнішу співпрацю зі Сполученими Штатами вже за президентства Байдена.