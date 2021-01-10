Відставний офіцер міністерства внутрішніх справ Білорусі Ігор Макар вже пакує валізи, аби приїхати до Києва. Він свідчитиме у справі вбивства журналіста Павла Шеремета.

Таку інформацію він розповів білоруському телеканалу "Белсат". Про це повідомляє 24 канал.

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Розраховує на відкриття справи

Офіцер зі спецпідрозділу "Алмаз" розраховує на те, що відповідну кримінальну справу відкриють у Росії. Адже на момент проведення наради, тобто на 2012 рік, Шеремет жив на території тієї країни.

Я б хотів, щоб Росія дуже сильно відреагувала на ці публікації, припинила будь-яку підтримку Олександра Лукашенко і цього диктаторського режиму. І, звичайно, розплющила нам очі на злочин, який стався з Павлом Шереметом,

– зазначив Макар.

Росія може відмовитися

Втім Росія навряд чи зважиться на подібні розслідування, зазначив телеканал. Водночас, ще троє осіб, на яких планувався замах, перебувають у Німеччині. Наразі українські правоохоронці проводять аналіз злитого аудіозапису.

Зазначимо! Білоруська журналістка Ірина Халіп впізнала на "білоруських плівках" голос одного з ймовірних замовників вбивства Павла Шеремета. Це також підтвердив її чоловік, який брав участь у демонстраціях.

Журналіст Дмитро Гнап сумнівається, що буде нормальне розслідування. "У принципі, в Україні можливе встановлення правди у цій справі і вихід не тільки на виконавців, а й на замовників вбивства, якщо такими є білоруські спецслужби і особисто президент Лукашенко. Але при міністрі Авакову це навряд чи можливо", – він додав.

Вбивство Шеремета: коротко