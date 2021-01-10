Свідчитиме у справі Шеремета: офіцер, який злив "білоруські плівки", приїде до Києва
Відставний офіцер міністерства внутрішніх справ Білорусі Ігор Макар вже пакує валізи, аби приїхати до Києва. Він свідчитиме у справі вбивства журналіста Павла Шеремета.
Таку інформацію він розповів білоруському телеканалу "Белсат". Про це повідомляє 24 канал.
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Розраховує на відкриття справи
Офіцер зі спецпідрозділу "Алмаз" розраховує на те, що відповідну кримінальну справу відкриють у Росії. Адже на момент проведення наради, тобто на 2012 рік, Шеремет жив на території тієї країни.
Я б хотів, щоб Росія дуже сильно відреагувала на ці публікації, припинила будь-яку підтримку Олександра Лукашенко і цього диктаторського режиму. І, звичайно, розплющила нам очі на злочин, який стався з Павлом Шереметом,
– зазначив Макар.
Росія може відмовитися
Втім Росія навряд чи зважиться на подібні розслідування, зазначив телеканал. Водночас, ще троє осіб, на яких планувався замах, перебувають у Німеччині. Наразі українські правоохоронці проводять аналіз злитого аудіозапису.
Журналіст Дмитро Гнап сумнівається, що буде нормальне розслідування. "У принципі, в Україні можливе встановлення правди у цій справі і вихід не тільки на виконавців, а й на замовників вбивства, якщо такими є білоруські спецслужби і особисто президент Лукашенко. Але при міністрі Авакову це навряд чи можливо", – він додав.
Вбивство Шеремета: коротко
- Журналіста Павла Шеремета вбили у Києві 2016 року, підклавши вибухівку до його автомобіля.
- На брифінгу 12 грудня 2019 року очільник МВС Арсен Аваков назвав трьох підозрюваних у вбивстві – військового Андрія Антоненка, кардіохірурга Юлію Кузьменко та військову медсестру Яну Дугарь.
- Після того, як аудіозапис Макара потрапив в мережу та набрав розголосу, українське МВС визнало, що має ці свідчення ще з грудня минулого року.
- Втім очільник відомства Аваков продовжує наполягати, що на хід справи підозрюваних військових та волонтерки це не вплине. Мовляв, аудіозапис стосується замовника і є зовсім іншою окремою справою.
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