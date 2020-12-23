За рішенням Європейського суду з прав людини Україна виплачує деяким люстрованим посадовцям компенсації. Наразі на це витратили майже 820 тисяч гривень, однак у майбутньому виплати можуть сягнути мільярдів.

Суму виплачених компенсацій люстрованим посадовцям Міністерство юстиції розповіло виданню "РБК-Україна".

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Лише у квітні 2020 року виплати становили 27,7 тисячі євро або приблизно 818,8 тисячі гривень.

За словами експрокурора Олега Підгайного, який в жовтні 2014 року був люстрований з посади начальника управління міжнародно-правової допомоги Генпрокуратури, виплати можуть сягнути мільярдів гривень.

Думаю, що люстрація державі обійдеться в загальному розмірі не менше 2 мільярдів гривень, коли всі люди отримають судові рішення про сатисфакції й пройдуть за процедурою через ЄСПЛ,

– зазначив Підгайний.

За його інформацією, в ЄСПЛ вже звернулися приблизно 140 колишніх посадовців, звільнених у межах люстрації.

У випадку перемоги їм доведеться сплатити по 5 тисяч євро моральної компенсації, а ще компенсацію за послуги адвокатів 140 людям, які подали скарги.

До слова, загалом у списку люстрованих приблизно 900 прізвищ. Однак є ще майже 4 тисячі ексчиновників, які працювали за часів Януковича і побічно відчули на собі заборони закону про очищення влади.

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Довідка. Раніше Європейський суд вказав, що українська влада "не врахувала індивідуальну роль" кожного чиновника, який потрапив під люстрацію через роботу в органах державної влади під час президентства Януковича.