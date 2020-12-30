Досі триває перевірка, передбачена законом "Про очищення влади" щодо 7 членів Кабінету Міністрів. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, своєю чергою, люстраційну перевірку вже пройшов.

Про це з посиланням на відповідь апарату Верховної Ради на запит, інформує Інтерфакс-Україна. Там наводять перелік урядовців, щодо яких досі тривають перевірки.

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Хто з міністрів все ще не пройшов люстраційну перевірку:

Віцепрем'єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров (Перевірка розпочата 2 вересня 2019 року та повторно розпочата 10 березня);

Віцепрем'єр-міністр – міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський (Перевірка розпочата 17 липня);

Міністр соціальної політики Марина Лазебна (Перевірка розпочата 16 березня);

Міністр юстиції Денис Малюська (Перевірка розпочата 2 вересня 2019 року, повторно розпочата 10 березня);

Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко (Перевірка розпочата 23 березня),

Міністр оборони Андрій Таран (Перевірка розпочата 10 березня);

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко (Перевірка розпочата 9 червня).

Що стосується інших членів уряду, щодо них перевірки вже завершені. За їх результатами встановлено, що проти них не застосовуються заборони, визначені частиною 3 і 4 статті 1 закону України "Про очищення влади".

Коротко про люстрацію в Україні:

Закон "Про очищення влади" в Україні набув чинності в жовтні 2014 року. Застосовують його до людей, які щонайменше рік були на вищих керівних посадах за правління Януковича у 2010 – 2014 роках. Ці люди не мають права працювати в органах державної влади найближчі 10 років.

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