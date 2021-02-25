Люкс ФМ – перша українська радіостанція, яка запустила свій прямий ефір в Clubhouse

Люкс ФМ – перше українське радіо, яке створило кімнату в Clubhouse, де користувачі нової трендової соцмережі можуть слухати прямий ефір радіостанції! Найкращі хіти, анекдоти, улюблені ведучі, зіркові гості, ранкове шоу "Зарядка", вечірнє шоу "Все пучком" і все те, що так любить наш слухач, тепер у новому форматі в Clubhouse цілодобово.

"Хочеться відзначити, що Люкс ФМ – це радіостанція динамічна, весела, яка слідкує за усіма трендами. І робимо ми це, по-перше, тому що нам це подобається, а по-друге, тому що ми знаємо, що наша аудиторія також є динамічною, веселою та слідкує за трендовими новинками, особливо в цифровому світі. І відповідно ми хочемо давати нашим слухачам максимально комфортні, зручні і близькі для них можливості слухати улюблену радіостанцію, найкраще розважальне радіо Люкс ФМ. Тому, коли з'явився Clubhouse, в якому є тільки звук, звичайно, що там повинні були з'явитись і ми, для того, щоб наш слухач і міг там знайти свою порцію хорошого настрою", – розповів продюсер Люкс ФМ Євген Фешак.

Щоб послухати прямий ефір Люкс ФМ в Clubhouse, необхідно знайти кімнату "Люкс ФМ: Прямий ефір". Заходьте та насолоджуйтесь улюбленою радіостанцією та заряджайтеся хорошим настроєм!

Також підписуйтесь на акаунт Люкс ФМ @luxfm, щоб не проґавити зустрічі в кімнатах з ведучими та зірковими гостями, де ви зможете ставити ваші запитання або просто побалакати, адже Люкс ФМ тепер ще ближче!