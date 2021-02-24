Люкс ФМ – перша українська радіостанція, яка запустила спілкування зі слухачами в Clubhouse

Люкс ФМ не відстає від модних трендів і вже чекає на вас у Clubhouse!

Люкс ФМ стала першою українською радіостанцією, яка запустила спілкування зі своїми слухачами в цій популярній соцмережі.

Радіоведучі будуть там розважати слухачів і чесно відповідатимуть на найцікавіші запитання, тому не соромтесь та швидше приєднуйтесь!

Сьогодні відбувся перший ефір з темпераментними Славою Дьоміним і Танею Татарченко, які з задоволенням і дуже відверто розповіли про всі тонкощі роботи радіоведучих і особливості свого ремесла.

А вже цієї п’ятниці (26 лютого) о 15:00 Люкс ФМ запрошує в профіль у Clubhouse на ефір вечірнього шоу "Все пучком" з харизматичним Євгеном Фешаком і неперевершеною Василісою Рядних.

Швидше приєднуйся до Люкс ФМ у додатку Clubhouse! Шукайте цей "клуб веселих та кмітливих" за нікнеймом – @radioluxfm.