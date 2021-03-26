Колишній топпосадовиці "Приватбанку" обрали запобіжний захід

Джерело:телеграм "Центру протидії корупції"
Вищий антикорупційний суд обрав ексзаступниці голови правління "Приватбанку" Людмилі Шмальченко запобіжний захід. Мовиться про заставу у 50 мільйонів гривень.
Жінці інкримінують приховування злочину та усунення перешкод для його вчинення. Детективи НАБУ і прокурори САП просили для неї приблизно 80 мільйонів гривень застави.
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Прокурор зачитав у суді низку переписок, які свідчать про те, що Шмальченко та Конопкіна намагалися приховати переведення грошей на компанію Claresholm Marketing Ltd, пов'язану з банком.
У листуванні вони обмінюються документами, до яких не повинні були б мати доступу й навіть даними слідства. А саме – запитом слідчого Служби безпеки України.Довідка. Відповідний запит стосується міжнародної правової допомоги, заяви про вчинення злочину.
"Є ймовірність, що хтось "зливав" топменеджерам "Приватбанку" ці дані", – підкреслили у телеграм-каналі "Центрі протидії корупції".
Крім цього, у фігуранток були дані експертизи, яких на той момент не було навіть у слідчого. Тож, ймовірно, що на експерта могли впливати.